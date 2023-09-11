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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesi

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2023 - 17:52

Trendyol Süper Ligin 5’inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’ndan iyi haber geldi.

Süper Ligin 5’inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

FERDİ TAKIMA DÖNDÜ

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlatarak takımla beraber çalışmalara geri döndü. Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek.

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