Fenerbahçe’de Aston Villa Şoku! İsmail Kartal’dan Taraftara Özür

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Aston Villa karşısında aldığı 6-0’lık ağır yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, yapılan basit pas hatalarının üst düzey futbolda ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek taraftarlardan özür diledi.

İsmail Kartal: Maçın Hakkı Bu Değil

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Aston Villa’ya deplasmanda 6-0 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın skorunun sahadaki oyunu tam olarak yansıtmadığını düşündüğünü belirten Kartal, Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılan hataların rakipler tarafından çok hızlı cezalandırıldığını söyledi.

Kartal, “Maça baktığınız zaman maçın hakkı bu değil. En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu” ifadelerini kullandı.

“Hepimize Büyük Ders Oldu”

Ağır mağlubiyetin ardından takımın hatalarından ders çıkarması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, karşılaşmayı beklemedikleri bir sonuçla tamamladıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe’nin bu seviyede daha dikkatli oynaması gerektiğini belirten Kartal, “Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu” dedi.

Kartal, alınan 6-0’lık sonucun Fenerbahçe camiası açısından kabul edilebilir olmadığını da vurguladı.

Taraftarlardan Özür Diledi

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlara seslenen İsmail Kartal, yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Deneyimli teknik direktör, “Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz” sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

Kartal, takım olarak yaşananları geride bırakmaları gerektiğini ve önlerindeki karşılaşmalara odaklanacaklarını ifade etti.

Kante’nin Durumu Değişiklik Planını Etkiledi

Maç sırasında yapılması planlanan oyuncu değişikliklerine de değinen Kartal, N’Golo Kante ile görüştüklerini ancak tecrübeli futbolcunun kendisini tam olarak hazır hissetmediğini söyledi.

Kante’nin sahaya çıkması hâlinde takıma yüzde 100 katkı sağlayamayacağını ve bunun kendisi açısından risk oluşturabileceğini belirttiğini aktaran Kartal, bu nedenle değişiklik planını yeniden değerlendirdiklerini kaydetti.

Kartal, Kante’yi orta sahaya alarak takıma dinamizm kazandırmayı ve pas hatalarını azaltmayı amaçladıklarını, ancak oyuncunun hazır olmadığını belirtmesi üzerine farklı bir plan uyguladıklarını anlattı.

Penaltı Golünün Ardından Oyun Koptu

Mücadelenin ilk bölümünde takımın reaksiyon gösterdiğini ve pozisyonlar ürettiğini söyleyen Kartal, ikinci yarıda yapılan hataların sonucu ağırlaştırdığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, 62. dakikaya kadar takımın iyi bir tepki verdiğini düşündüğünü belirterek penaltıdan gelen golün ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini dile getirdi.

Kartal, ilk yarıda Fenerbahçe’nin de fırsatlar yakaladığını ancak bunları değerlendiremediğini, rakip takımın ise bulduğu fırsatları gole çevirdiğini söyledi.

Gözler Alanyaspor Maçına Çevrildi

Aston Villa karşısındaki ağır yenilginin ardından Fenerbahçe’de hedef, ligde oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına odaklanmak.

Yoğun maç takvimine dikkat çeken İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini geride bırakmaları gerektiğini belirtti.

Kartal, “Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız maçlar var. Biz üç gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımıza bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de teknik heyet ve futbolcuların, Aston Villa karşısında yapılan hatalardan ders çıkararak önlerindeki maçlara daha iyi hazırlanması hedefleniyor.