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Fenerbahçe Derneklerine Bedava Bilet

Fenerbahçe Derneklerine Bedava Bilet
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25 Ekim 2021 - 14:22

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiaya imza attı.

Eski Fenerbahçe yöneticisi ve  başkan adayı Hulusi Belgu, dün oynanan Fenerbahçe – Alanyaspor mücadelesinde yönetimin Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıttığını iddia etti. Belgu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zavallı taraftar bilet fiyatları yüksek diye bilet alamazken siz etrafınızdakilere bedava bilet veremezsiniz” dedi.

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla Alanyaspor oldu. Maçın ardında birçok tartışma gündeme gelirken Eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgu’da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Belgu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Yönetimi’nin kulüp derneklerine bedava bilet dağıttığını söyledi. Belgu’nun yaptığı paylaşım şöyle:

“Duyduğuma göre dün Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıtılmış, bilhassa maraton alt bu yüzden doluymuş, eğer bu doğru ise çok büyük bir yanlış yapmış yönetim. Zavallı taraftar bilet fiyatları yüksek diye bilet alamazken siz etrafınızdakilere bedava bilet veremezsiniz !”

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