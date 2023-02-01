Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fed öncesi altın güçlendi

Fed öncesi altın güçlendi
2 views
01 Şubat 2023 - 10:44

ABD Merkez Bankası bu gece kritik faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi altın fiyatları dünkü düşüşü telafi etmeye çalışıyor. Gram altın yeniden 1164 lira seviyelerine yükseldi.

Küresel piyasalar Fed’den gelecek faiz kararı ve mesajları bekliyor. Küresel enflasyon sorunu piyasalar için büyük engel oluşturuyor. ABD’de ise enflasyon son iki aydır düşüş eğilimi gösteriyor.

Buna paralel olarak Fed’den faiz artırım hızının yavaşlatılması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın güvercin mesajlar vermesi bekleniyor.

ONS VE GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Bu gece saat 22:00’de açıklanacak olan Fed’in faiz kararı öncesinde Altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Dün 1900 dolara kadar düşer Ons Altın bugün 1928 dolara çıktı. Kısa sürede hızlı sıçrama yapan ons altına paralel olarak Gram Altın da yükseldi.

Gram altın fiyatları 1149 liradan 1168 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar gram altın 1164 liradan işlem görüyor.

FED BAŞKANI POWELL’IN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ

Fed’in faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar piyasalar için öncü olacak. Powell’ın ılımlı yaklaşımı altına güç kazandıracak olurken faizlerin de düşüş eğilimine gireceği mesajı olarak algılanacak.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolandırıcıların eli Türkiye’ye kadar uzanmış!Dolandırıcıların eli Türkiye’ye kadar uzanmış!
Erdoğan NATO kapısını kapatmıştı…Erdoğan NATO kapısını kapatmıştı…
Finlandiya’dan İsveç’e ders niteliğinde karar!Finlandiya’dan İsveç’e ders niteliğinde karar!
Öyle isimlere fark attı ki…Öyle isimlere fark attı ki…
Maldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştıMaldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
24 sene önce o akşam telefon çaldı! ‘Eve ambulans geldi babanı götürüyorlar’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bebeğini 4’üncü kattan attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fed öncesi altın güçlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Peş peşe skandal Türkiye açıklamaları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amerikan uçak gemisi Yunanistan’a geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolandırıcıların eli Türkiye’ye kadar uzanmış!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzmanlardan tasarruf önerileri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan NATO kapısını kapatmıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrenciye ücretsiz yemek
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !