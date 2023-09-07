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Fed faiz artıracak mı? Beklentiler ne yönde? Detaylar dün ortaya çıktı…

Fed faiz artıracak mı? Beklentiler ne yönde? Detaylar dün ortaya çıktı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Eylül 2023 - 17:33
Fed tarafından dün açıklanan Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomik büyümesi Temmuz ve Ağustos aylarında soğuyan işgücü piyasası ve yavaşlayan enflasyon baskıları nedeniyle ılımlı bir seyir izledi ve Fed’in faiz artışlarını tamamladığı ya da tamamlamak üzere olduğu yönündeki beklentileri destekledi.

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