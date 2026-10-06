Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinden Dikkat Çeken Hamle! TMSF’ye Gönüllü İade

Sermaye piyasalarındaki fon tasfiyeleri ve bazı hisse senedi işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, yatırımlarından elde ettikleri ve ana para dışında kalan tutarı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği bildirildi.

Kaya çiftinin söz konusu ödemeyi herhangi bir zorunluluk kapsamında değil, gönüllülük esasına göre gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaya çifti TMSF hesabına ödeme yaptı

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında son günlerde çeşitli iddialar kamuoyunda tartışılıyordu.

DHA’nın haberine göre Kaya çifti, yatırımlarının ana para dışındaki bölümünü TMSF tarafından oluşturulan isteğe bağlı iade hesabına aktardı.

Söz konusu adım, soruşturmanın seyri açısından dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendirildi. Ödemenin, Kaya çiftinin kendi iradeleriyle ve gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiği belirtildi.

Borsa İstanbul’daki işlemleri gündeme gelmişti

Soruşturma sürecinde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Borsa İstanbul’daki bazı işlemleri de gündeme geldi.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya’nın yaklaşık 63,4 milyon liralık yatırımla kısa süre içerisinde yaklaşık 1,34 milyar liralık para çektiği öne sürüldü.

Eşi İlyas Kaya’nın ise yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırım karşılığında 826 milyon lira gelir elde ettiği iddia edildi.

Söz konusu rakamlar ve işlemler, sermaye piyasalarındaki fon tasfiyeleri ve bazı hisse hareketlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Özata Denizcilik hisseleri de soruşturmanın gündeminde

Soruşturma kapsamında Kaya çiftiyle ilgili gündeme gelen bir diğer konu ise Özata Denizcilik hisseleri oldu.

İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, söz konusu şirketin hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırım yaptı. Bu hisselerin satışından ise yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde edildiği öne sürüldü.

Kaya çiftinin yaklaşık beş aylık süreçte elde ettiği ileri sürülen bu yüksek tutardaki kazanç, soruşturma kapsamında mercek altına alınan işlemler arasında yer aldı.

Ancak soruşturma kapsamında gündeme gelen rakam ve iddiaların hukuki süreç sonucunda kesinleşmiş bir suç veya usulsüzlük anlamına gelmediği, nihai değerlendirmenin ilgili makamların incelemeleri sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Mal varlıkları hakkında tedbir kararı alınmıştı

Soruşturmanın önceki aşamalarında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına yönelik de önemli bir karar alınmıştı.

Kaya çiftinin tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, sermaye piyasası işlemleri, hisse hareketleri ve elde edildiği öne sürülen gelirlerin kaynağına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın seyri takip ediliyor

Fon tasfiyeleri ve bazı hisse işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında farklı kişi ve işlemler mercek altında tutulurken, Kaya çiftinin ana para dışındaki tutarı TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına göndermesi yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Kaya çiftinin gerçekleştirdiği gönüllü iadenin soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere nasıl yansıyacağı ise sürecin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.