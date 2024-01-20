Fatih Terim’den Abdülkadir Ömür hamlesi!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür’ün transferini istediği öne sürüldü.
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok dün kadro dışı bırakılmıştı.
Birçok talibi olan Abdülkadir Ömür için Fatih Terim’in de devreye girdiği belirtildi.
Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2016 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Abdülkadir Ömür yaklaşık 8 yıldır Bordo-Mavili formayı terletiyor.
Daha önce Avrupa’ya transferi birkaç kez direkten dönen Abdülkadir Ömür, dünkü kadro dışı kararı sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.
Hollanda’dan talipleri olduğu öne sürülen milli futbolcu için son olarak Panathinaikos iddiası ortaya atıldı.
Hürriyet’in geçtiği habere göre Fatih Terim, Abdülkadir Ömür’ü gündemine aldı.
Bakasetas’ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fatih Terim’in Panathinaikos’u, Abdülkadir Ömür için de resmi adımları atmaya başlayabilir.
Bu sezon ligde 16 maça çıkan Abdülkadir Ömür gol sevinci yaşayamazken 6 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun Bordo-Mavililerle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.