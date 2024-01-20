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Fatih Terim’den Abdülkadir Ömür hamlesi!

Fatih Terim’den Abdülkadir Ömür hamlesi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Ocak 2024 - 16:39

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür’ün transferini istediği öne sürüldü.

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