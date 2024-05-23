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Fatih, Karadeniz’de yeni sondaja başladı!

Fatih, Karadeniz’de yeni sondaja başladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mayıs 2024 - 13:16

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki yeni lokasyonu Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı.

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