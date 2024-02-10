Fatih Erbakan açıkladı! Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul adayı belli oldu!

Yeniden Refah Partisi’nin adayları belli oldu. Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemal Arıkan olarak açıklandı.

YRP, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği etkinlikle İstanbul, Ankara, İzmir adaylarını açıklayacak. “94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz” sloganıyla bir araya gelen partililer “Mücahit Erbakan” sloganları attı.

“Mücahit Erbakan” sloganları eşliğinde konuşmaya başlayan partinin genel başkanı Fatih Erbakan, sözlerine “Bu salon İslam alemi ve Türkiye için yeni bir dönemin başladığının işaretidir” diyerek başladı. Erbakan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

KONSERLER, İÇKİLER, LGBT’LER: Rant belediyeciliği demek israfa bulaşmış belediyecilik demektir. Heykelci belediyecilik demek iş değil laf üretmek demektir Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır.

AHLAKLI BELEDİYECİLİK: Hizmeti vatandaşa değil örgüte götürür, millete kazınan hendektir, özgeçmişi dağa dayananlara iş imkanı sağlamaktır. Ahlaklı belediyecilik her işinde ahlakı öncelemek, bir adım atarken ahiretteki karşılığını düşünerek adım atmak demektir.

2028’de İKTİDAR VURGUSU: 31 Mart’ta elde edeceğimiz başarı 2028’de Yeniden Refah’a iktidar yolunu açacak ve milletimizin ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacaktır inşallah.

ANNE-BABALAR EKONOMİK YÜKÜN ALTINDA EZİLİYOR: Çocuklarımızın anne babaları, ekonomik yükün altında eziliyor, beslenme çantasına temel gıdaları bile sağlamakta zorlanıyor. Çocuklarımız bu nedenle öğün atlamak zorunda kalıyor. Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz.

Partinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemal Arıkan oldu.