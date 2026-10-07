Fatih Altaylı’dan Tuğçe Tatari’ye dava! Sosyal medya polemiği mahkemeye taşındı

Gazeteci Fatih Altaylı ile yazar Tuğçe Tatari arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma yargıya taşındı. Altaylı’nın, kendisi hakkında “ahlak yoksunu” ve “terbiyesiz” ifadelerini kullanan Tatari’ye kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat davası açtığı öğrenildi.

Tatari ise dava açılmasının ardından söz konusu paylaşımını yeniden yayımlayarak Altaylı’ya tepki gösterdi. İki isim arasındaki tartışmanın temelinde ise Altaylı’nın Habertürk’te çalıştığı döneme ilişkin yaptığı açıklamalar ve bu açıklamalarda kullandığı “deveye diken” ifadesi bulunuyor.

TARTIŞMA ALTAYLI’NIN HABERTÜRK AÇIKLAMALARIYLA BAŞLADI

Tartışmanın başlangıcında Fatih Altaylı’nın Mayıs 2026’da Habertürk’te çalıştığı döneme ilişkin yaptığı değerlendirmeler yer aldı.

Altaylı, o dönemde kanalda bazı siyasi isimlerin konuk edilmesiyle ilgili çeşitli kısıtlamalar bulunduğunu öne sürerek, Habertürk’te “alınabilecek konuklar” şeklinde bir listenin bulunduğunu ifade etti.

Altaylı, söz konusu uygulamanın yalnızca kendisi için geçerli olmadığını belirterek, o dönemde kanalda görev yapan ve daha sonra tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un da HDP’li siyasetçilerin kanala çıkarılmaması yönündeki uygulamayı açık şekilde dile getirdiğini söyledi.

Altaylı ayrıca kendisinin bu uygulamaya rağmen HDP milletvekillerini programa konuk edebildiğini anlattı.

“DEVEYE DİKEN” İFADESİ TARTIŞMANIN ODAĞINA OTURDU

Altaylı’nın açıklamalarının devamında kullandığı bir ifade ise tartışmanın büyümesine neden oldu.

Altaylı, söz konusu dönemdeki uygulamaların daha sonra değiştiğini anlatırken, Sırrı Süreyya Önder ile Mehmet Akif Ersoy üzerinden bir değerlendirmede bulundu.

Bu sırada Altaylı, “deveye diken” ifadesini kullandığını belirtti.

Söz konusu sözlerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından yazar Tuğçe Tatari, Altaylı’nın ifadelerine tepki gösterdi.

TATARI’DEN SERT TEPKİ

Tuğçe Tatari, Altaylı’nın açıklamalarını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, özellikle “deveye diken” sözlerine tepki gösterdi.

Tatari, paylaşımında Fatih Altaylı için “en hafif tabirle ahlak yoksunu, terbiyesiz” ifadelerini kullandı.

Tatari’nin bu sözleri üzerine iki isim arasındaki tartışma sosyal medyada daha da görünür hale geldi.

FATİH ALTAYLI DAVA AÇTI

Tartışmanın ardından Fatih Altaylı’nın Tuğçe Tatari hakkında tazminat davası açtığı ortaya çıktı.

Altaylı’nın, Tatari’nin paylaşımında kullandığı ifadelerin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hukuki yola başvurduğu belirtildi.

Davanın maddi ve manevi tazminat taleplerini kapsayıp kapsamadığına ilişkin ayrıntılar ise yargılama sürecinde netlik kazanacak.

TATARI PAYLAŞIMINI YENİDEN YAYIMLADI

Tuğçe Tatari ise kendisine dava açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tatari, dava konusu yapılan paylaşımını yeniden yayımlayarak neden bu ifadeleri kullandığını açıkladı.

Tatari, paylaşımında Altaylı’nın Sırrı Süreyya Önder’i kastederek “deveye diken” ifadesini kullandığını belirtti ve bu nedenle Altaylı’yı “ahlak yoksunu” ve “terbiyesiz” olarak nitelendirdiğini söyledi.

Tatari ayrıca dava açılmasını eleştirerek, “Ben de bu vesileyle paylaşımımı tekrarlamış olayım” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA YARGI ÖNÜNDE SÜRECEK

Altaylı ile Tatari arasındaki tartışma böylece sosyal medya polemiğinin ötesine taşınarak mahkeme sürecine girmiş oldu.

Davanın sonucunda Tatari’nin kullandığı ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup olmadığı ve Altaylı’nın tazminat talebinin kabul edilip edilmeyeceği mahkemenin değerlendirmesiyle belirlenecek.

Tarafların karşılıklı açıklamaları ve dava dosyasındaki deliller doğrultusunda yürütülecek yargılama sonucunda hukuki sorumluluğun ortaya çıkması bekleniyor.

Şimdilik dosyada tarafların karşılıklı açıklamaları bulunurken, mahkemenin vereceği karar iki isim arasındaki tartışmanın hukuki boyutunu da belirleyecek.