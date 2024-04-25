Fatih Altaylı’dan Süleyman Soylu’ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın

‘YA GÖZÜNÜZDE YA KULAĞINIZDA PROBLEM VAR’

Ben şunu düşündüm yayından sonra Süleyman Soylu’yu çok mu korudum acaba? Her şey Süleyman Soylu’ya bağlansın istemedim. Bu yayından olumsuz bir şey çıkarmak yanlış on ayda onun lehine ilk defa bir şey söylendi. Bu kadar net bir şeyi görmemek için gözünüzde kulağınızda problem var demek ki.