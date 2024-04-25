Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fatih Altaylı’dan Süleyman Soylu’ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın

Fatih Altaylı’dan Süleyman Soylu’ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
25 Nisan 2024 - 10:16

Son günlerde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Fatih Altaylı’nın programında iddialar dillendirilmişti. Süleyman Soylu da dün katıldığı Youtube yayınında Fatih Altaylı, Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın adını vererek ‘Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil’ demişti. Fatih Altaylı’nın Süleyman Soylu için söylediği sözler de çok konuşulacağa benziyor.

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın - Sayfa 1

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Benim hakkımda son 10 ayda 550 olumsuz köşe yazısı yazıldı. Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı gibi arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil’ demişti. Fatih Altaylı’dan Süleyman Soylu’ya çok sert tepki geldi!

16

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın - Sayfa 2

FATİH ALTAYLI’DAN SOYLU’YA: TEPEMİN TASINI ATTIRMA!
‘Bir ben onun arkadaşı değilim, benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın! Süleyman Bey’i ben zeki bir insan sanardım yanıldığımı gördüm. Zeki insanlar izlediklerini ve dinlediklerini anlar. Süleyman Bey yayını ya izlememiş ya izlediğinde anlayacak kapasiteye sahip değil.

26

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın - Sayfa 3

‘YA GÖZÜNÜZDE YA KULAĞINIZDA PROBLEM VAR’
Ben şunu düşündüm yayından sonra Süleyman Soylu’yu çok mu korudum acaba? Her şey Süleyman Soylu’ya bağlansın istemedim. Bu yayından olumsuz bir şey çıkarmak yanlış on ayda onun lehine ilk defa bir şey söylendi. Bu kadar net bir şeyi görmemek için gözünüzde kulağınızda problem var demek ki.

36

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın - Sayfa 4

‘ARKADAŞLARDAN BİRİNİ ARAMIŞ…’
Fatih Altaylı diye bir gazeteci demişti geçen sefer ona itirazım yok ama ben onun arkadaşı değilim. Süleyman Soylu, bu yayından sonra yayına katılan arkadaşlardan birini arayarak kendisinin yanıt hakkı olduğunu söylemiş, o arkadaş da Fatih Bey’in yayını size açık demiş.

46

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın - Sayfa 5

Süleyman Bey de bir düşüneyim demiş. Gelsin istediği gibi anlatsın. Bizim ne korkumuz var ne çekincemiz var.

 

56

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın - Sayfa 6

66
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltıDüzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
Sanayide sigarayla kaçak ve hasar tespitiSanayide sigarayla kaçak ve hasar tespiti
SOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteriSOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri
Avcılar’da metrobüs yangını!Avcılar’da metrobüs yangını!
Fitch’ten Türkiye’ye dair çarpıcı değerlendirme! ‘Atılması gereken adımlar var…’Fitch’ten Türkiye’ye dair çarpıcı değerlendirme! ‘Atılması gereken adımlar var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Polis zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Düzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sanayide sigarayla kaçak ve hasar tespiti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Altaylı’dan Süleyman Soylu’ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avcılar’da metrobüs yangını!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fitch’ten Türkiye’ye dair çarpıcı değerlendirme! ‘Atılması gereken adımlar var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müslüm Gürses’e hayranından vefa
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuruçeşme’deki ünlü işletmede korkunç skandal! Müdürden garsona istismar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Polis zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladıNisan 25, 2024-10:19 am
Düzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltıNisan 25, 2024-10:18 am
SOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteriNisan 25, 2024-10:14 am
Avcılar’da metrobüs yangını!Nisan 25, 2024-10:12 am
100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldıNisan 25, 2024-10:07 am
Amcayı kim yedi? Papua Yeni Gine Başbakanı Biden’ın dili sürçmüş amcasını biz yemedikNisan 25, 2024-10:00 am
5 ayda yüzde 200 zamlandı! Fiyatlar fırsatçıların elinde oyuncak olduNisan 25, 2024-9:35 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !