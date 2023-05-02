Fatih Altaylı’dan dikkat çeken sığınmacı yazısı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 11 yıldır “bu denli yoğun ve kontrolsüz göçün bir ülke için beka sorunu” olduğunu söylediklerini belirterek, “Ve aradan 11 yıl geçti. Gelenler Türkiye’nin tamamına yayıldılar. Sayıları iyimserlere göre 8, kötümserlere göre 11 milyonu aştı. Büyük kentlerdeki nüfusları milyonu geçti. Bazı şehirlerde oransal olarak üstünlüğü ele geçirdiler. Büyükşehirlerde içine girilemeyen gettolar oluşturdular. Önce kendi aralarında, sonra ülkenin gerçek sahipleri ile çatışmaya başladılar.
İlk gün söylediğimiz gibi, zaman içinde çeteleştiler. Mafyalaştılar. Ülkenin siyasetçilerine hakaret etmeye başladılar. Ülkenin kolluk kuvvetleri ile çatışmalara girdiler. Sınır güvenliği oluşturmaya çalışanlara saldırdılar” diye yazdı.
11 yıl sonra ülkeyi 21 yıldır yönetenlerin durumu anladığını kaydeden Altaylı, “Muhtemelen pek yakında bu göçmenleri Türkiye’ye sokanın cehape zihniyeti olduğunu da söylemeye başlarlar. Hiç şaşırmam. Geri gönderme konusunda samimiler mi, değiller mi onu da bilemem. Ama bildiğim bir şey var.
Eğer birkaç yıl içinde geri dönmemiş olurlarsa, Beşar Esad Arap tarihine altın harflerle yazılır. Tek kurşun atmadan Anadolu’yu bir “Arap yurdu” haline getiren büyük komutan olarak tarihe geçer. Kahraman ve Dahi Arap Komutan olarak anılır” ifadelerini kullandı.