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Fatih Altaylı’dan dikkat çeken sığınmacı yazısı!

Fatih Altaylı’dan dikkat çeken sığınmacı yazısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mayıs 2023 - 13:17
Gazeteci Fatih Altaylı, sığınmacıların dönmemesi durumunda Esad’ın, Anadolu’yu Arap yurdu haline getiren büyük bir komutan olarak tarihe geçeceğini belirtti.

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