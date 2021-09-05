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Fatih Altaylı’dan Beşli Çete Türkiye’yi Terk Edecek İddiası

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Fatih Altaylı’dan Beşli Çete Türkiye’yi Terk Edecek İddiası
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24 Eylül 2021 - 17:09
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Gazeteci Fatih Altaylı, bazı tanınmış müteahhitlerin kendileri için başka ülkelerde bir gelecek hazırlama peşinde olduğunu iddia etti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Uğurlu sayı 45 bin” başlıklı dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Dün gerçekleştirilen, Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesinin Çeşmeli Kızkalesi kesiminin yap işlet devret ihalesine sadece bir firmanın teklif verdiğini anlatan Fatih Altaylı, “O firmanın da pek gönüllü olmadığı, ihaleyi yapan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’nın “güçlü arzusu” sonucu ihaleye katıldığı dedikoduları var. Bilmem yalan bilmem sahi. Sonuçta tek katılımcı vardı ve tek teklif ondan geldi” ifadelerini kullandı, o firmanın da Kolin İnşaat olduğu bilgisini verdi.

Bu durumu “ilginç” olarak niteleyen Altaylı, Kolin’in de “zoraki” olarak ihaleye katıldığını yazdı.

Fatih Altaylı, yazısını ilginç bir iddia ile sürdürdü. “Bu arada bazı tanınmış, bilinmiş müteahhitlerin kendileri için başka ülkelerde bir gelecek hazırlama peşinde olduğu iş çevrelerinde ve bankacılık çevrelerinde çok konuşulur oldu son zamanlarda” diye yazan Fatih Altaylı, “Bunlardan çok bildik birinin umulanın aksine gayrı menkul yatırımları yaptığı Avrupa ülkelerinden birine değil, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleşmeye hazırlandığı, burada kendine bir hayat kurduğu anlatılıyor” ifadelerini kullandı.

“ÜZERLERİ ÇİZİLDİ”

İddiasını, isim vermeden bir başka müteahhitle sürdüren Fatih Altaylı, şunları yazdı:

“Aynı kaptan yemek yiyen bir başkasının ise iyice uzağa gitmeye hazırlandığı ve Avustralya’da epey bir yatırım yaptığı ve 2 sene içinde ailece Avustralya’ya göçebilecek şekilde organize olduğu konuşuluyor.

Bütün bu hazırlıkların kokusunun devleti yönetenlere kadar gittiği ve bu müteahhitlerin “üzerinin çizildiği” de Ankara’nın dedikoduları arasında.”

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