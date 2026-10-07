Faruk Pakiş’e sette sürpriz! “Tutsak Sevda” ekibi doğum gününde şaşırttı

Oyuncu Faruk Pakiş, başrolünde yer aldığı “Tutsak Sevda” dizisinin setinde doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Intermedya’nın yapımcılığını üstlendiği ve yurt dışı izleyicisi için çekimleri devam eden dizinin setinde düzenlenen kutlamada duygusal anlar yaşandı.

Yeni yaşına set arkadaşlarıyla birlikte giren Faruk Pakiş, çekim arasında kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yönetmen Canan Çelik ve set ekibi, oyuncunun doğum gününü unutmayarak pasta hazırladı.

SETTE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Çekimlerin devam ettiği sırada ekip tarafından hazırlanan pasta bir anda sete getirildi. Karşısında doğum günü pastasını gören Faruk Pakiş, yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Set ekibinin alkışları eşliğinde pastanın başına geçen oyuncu, 34. yaşını ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Pakiş, kendisi için hazırlanan bu özel organizasyon nedeniyle ekibe teşekkür etti.

Kutlama sırasında sette renkli ve samimi görüntüler ortaya çıkarken, oyuncunun yeni yaşına çalışma arkadaşlarıyla birlikte girmesi de dikkat çekti.

YENİ PROJESİNDE SET HEYECANI SÜRÜYOR

Faruk Pakiş’in rol aldığı “Tutsak Sevda”, Intermedya yapımcılığında hayata geçiriliyor. Dizinin çekimleri yurt dışında yayınlanmak üzere devam ederken, oyuncu kadrosu ve set ekibi yoğun bir çalışma temposu sürdürüyor.

Yönetmen koltuğunda Canan Çelik’in oturduğu yapımda çekimler devam ederken, set içerisinde yaşanan doğum günü kutlaması ekibin bir araya geldiği keyifli anlardan biri oldu.

34 yaşına set arkadaşlarının sürpriziyle giren Faruk Pakiş’in mutluluğu objektiflere de yansıdı. Oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını ekip arkadaşlarının alkışları arasında üfledi.

EKİP ARKADAŞLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI

Dizi setindeki yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren oyuncu, doğum günü sürpriziyle moral depoladı.

Yönetmen Canan Çelik ve set ekibinin hazırladığı kutlama, Pakiş için de unutulmaz anlardan biri oldu. Oyuncunun 34. yaşını çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutlaması, dizinin setindeki ekip ruhunu da ortaya koydu.

“Tutsak Sevda”nın çekimleri önümüzdeki süreçte devam ederken, Faruk Pakiş de yeni yaşına yeni projesinin setinde girmiş oldu.