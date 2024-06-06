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Farah Zeynep Abdullah’tan Kanal D’ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! “Ne kadar da mal bir kanal”

Farah Zeynep Abdullah’tan Kanal D’ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! “Ne kadar da mal bir kanal”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Haziran 2024 - 16:38

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Ali Erbil’in ekranlara döneceğini duyunca Kanal D’ye büyük tepki gösterdi!

Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 1

Mehmet Ali Erbil yıllar sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 2

Kanal D’de yayınlanan tanıtımda Erbil, “Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey’den başkası olabilir mi?” diye konuştu.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 3

Yarışmanın Kanal D ekranlarında yayınlanacağını öğrenen Farah Zeynep Abdullah’tan tepki geldi.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 4

Güncel konularda eleştiri ve tepkisini sık sık dile getiren Abdullah, Kanal D’nin Mehmet Ali Erbil’in tanıtımını “İşte parmağın sahibi geldi” notuyla paylaşıldığını görünce “Iyy ne kadar da mal bir kanal” yorumunu yaptı.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 5
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Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 6
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Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 7
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Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 8
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Farah Zeynep Abdullah'tan Kanal D'ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! "Ne kadar da mal bir kanal" - Sayfa 9
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