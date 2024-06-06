Farah Zeynep Abdullah’tan Kanal D’ye Mehmet Ali Erbil tepkisi! “Ne kadar da mal bir kanal”

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Ali Erbil’in ekranlara döneceğini duyunca Kanal D’ye büyük tepki gösterdi!
Mehmet Ali Erbil yıllar sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor.
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Kanal D’de yayınlanan tanıtımda Erbil, “Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey’den başkası olabilir mi?” diye konuştu.
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Yarışmanın Kanal D ekranlarında yayınlanacağını öğrenen Farah Zeynep Abdullah’tan tepki geldi.
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Güncel konularda eleştiri ve tepkisini sık sık dile getiren Abdullah, Kanal D’nin Mehmet Ali Erbil’in tanıtımını “İşte parmağın sahibi geldi” notuyla paylaşıldığını görünce “Iyy ne kadar da mal bir kanal” yorumunu yaptı.
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