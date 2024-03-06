Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ünlüler dünyasının en çok para kazanan çiftlerinden biri. Lüks villaları, gören herkesi büyülüyor.
Özel hayatlarıyla ilgi çeken ve sık sık haber olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sanat camiasının mutlu ve uyumlu çiftleri arasında.
Reklam anlaşmalarıyla da dikkat çeken ünlü çift, son olarak bir mobilya firmasıyla 2 yıllığına 80 milyon TL’lik bir sözleşme imzaladı.
Özçivit çifti, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı da ihmal etmedi. Beş ayda ikinci villalarını satın aldılar ve bunun için 4 milyon 250 bin dolar ödediler.
Fahriye Evcen, sosyal medyada sık sık evinin fotoğraflarını paylaşıyor.
Evcen’in lüks evi, gold ve krem renklerin ağırlıklı olduğu bir tasarıma sahip. Evi görenler, hayranlıklarını gizleyemiyor.
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaşım yaptı.
Görenler hayran hayran bir daha baktı…
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