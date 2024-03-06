Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
06 Mart 2024 - 16:31
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaşım yaptı. Görenler hayran hayran bir daha baktı… İşte detaylar…
1/8

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 1

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ünlüler dünyasının en çok para kazanan çiftlerinden biri. Lüks villaları, gören herkesi büyülüyor.

2/8

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 2

Özel hayatlarıyla ilgi çeken ve sık sık haber olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sanat camiasının mutlu ve uyumlu çiftleri arasında.

3/8

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 3

Reklam anlaşmalarıyla da dikkat çeken ünlü çift, son olarak bir mobilya firmasıyla 2 yıllığına 80 milyon TL’lik bir sözleşme imzaladı.

4/8

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 4

Özçivit çifti, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı da ihmal etmedi. Beş ayda ikinci villalarını satın aldılar ve bunun için 4 milyon 250 bin dolar ödediler.

5/8

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 5

Fahriye Evcen, sosyal medyada sık sık evinin fotoğraflarını paylaşıyor.

6/8

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 6

Evcen’in lüks evi, gold ve krem renklerin ağırlıklı olduğu bir tasarıma sahip. Evi görenler, hayranlıklarını gizleyemiyor.

7/8

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 7

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaşım yaptı.

8/8

Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı 8

Görenler hayran hayran bir daha baktı…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’den TFF’ye tepki: 1095 gün oldu!Fenerbahçe’den TFF’ye tepki: 1095 gün oldu!
Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün’ün geleceği belli olduNicolo Zaniolo ve Yunus Akgün’ün geleceği belli oldu
YRP adayının tacizden yargılandığı ortaya çıktıYRP adayının tacizden yargılandığı ortaya çıktı
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: CHP yüzünden maaşlar 345 TL. azalacak!Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: CHP yüzünden maaşlar 345 TL. azalacak!
Seksenler’in ‘Zafer’i Efe Deprem hayatını kaybettiSeksenler’in ‘Zafer’i Efe Deprem hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İSTİSMARLA SUÇLANAN DOKTORUN KARISI SABAHA KADAR SORGULANDI MI?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MODEL SİMURG SARSILMAZ MUHTAR ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miçotakis’in sürpriz ziyareti pahalıya mal oluyordu… 150 metre yakında patlama oldu! İşte ilk görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’de kemik satılmaya başlandı. Eskiden kasaplar parasız verirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancı ailesini karıştıran gelişme. 8 ayrı dava açıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İspanyol turiste toplu tecavüzde 3 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putın’in oğluyla ilgili şaşırtan iddia
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Banker Bilo’ operasyonu: 1.5 milyon liralık dolandırıcılık
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasıMart 6, 2024-4:38 pm
Düzce’den aday olan Davut Güloğlu çileden çıktı! Mikrofonu fırlatıp vatandaşın üzerine yürüdüMart 6, 2024-10:19 am
Boykot Starbucks’ı fena vurdu: İşten çıkaracak! Olan emekçilere oldu…Mart 6, 2024-10:17 am
Merkez Bankası açıkladı: Krediler için yeni karar! İlave sıkılaşma adımları atıldı…Mart 6, 2024-10:14 am
9 ilde bölücü terör örgütüne büyük darbeMart 6, 2024-10:11 am
Gazze’de ateşkes olacak mı? Bıden’dan açıklama!Mart 6, 2024-10:11 am
İTÜ yerleşkesinde büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladıMart 6, 2024-10:10 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !