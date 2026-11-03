EYT’yi Kaçıranlara Müjde Olabilir! Kademeli Emeklilik Teklifi Meclis’te

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesi yeniden gündeme geldi. 2023 yılında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan ve emeklilik için uzun yıllar beklemek zorunda kalan vatandaşlar, Meclis’e sunulan yeni yasa teklifini yakından takip ediyor. DEM Parti tarafından hazırlanan teklif, özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan çalışanları kapsıyor.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan çok sayıda vatandaş emeklilik hakkı elde ederken, bu tarihten sonra sigortalı olan çalışanlar yaş şartı nedeniyle emeklilik için daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Aradaki kısa tarih farkının emeklilik yaşında önemli değişikliklere yol açması, kademeli emeklilik taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ TBMM’YE SUNULDU

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin imzasını taşıyan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, 26 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Teklifte, emeklilik için gerekli sigortalılık süresini, hizmet süresini ve prim gün sayısını tamamlayan ancak yalnızca yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlara yönelik yeni bir düzenleme yapılması hedefleniyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde gerekli koşulları yerine getiren sigortalıların yazılı başvuruda bulunarak yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı alabilmesinin önü açılabilecek.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Meclis’e sunulan teklifin kapsamına ilişkin açıklamalarda, ilk sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan çalışanlar öne çıkıyor.

Teklifte SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara yönelik düzenlemeler bulunuyor. Emeklilikte mevcut prim ve hizmet koşullarının korunması, yaş şartının ise sigorta başlangıç tarihine göre kademeli şekilde ele alınması amaçlanıyor.

Bu kapsamda EYT düzenlemesinin hemen sonrasında sigortalı olan ve emeklilik için uzun yıllar beklemek zorunda kalan çalışanların teklifin yasama sürecini yakından takip etmesi bekleniyor.

EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI KALKACAK MI?

Teklifin en çok merak edilen başlıklarından biri emeklilikte yaş şartının kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı teklif metninde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 113 eklenmesi öngörülüyor. Söz konusu düzenlemede, gerekli sigortalılık ve prim koşullarını tamamlayan kişilere yazılı başvuru yapmaları halinde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması yer alıyor.

Öte yandan TBMM’de yayımlanan teklif özetinde emeklilik yaşının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak belirlenmesi hedefi de bulunuyor. Bu nedenle teklifin ayrıntılarının ve uygulanacak koşulların değerlendirilmesinde resmî kanun metninin esas alınması gerekiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emeklilik teklifi henüz yasalaşmış değil. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle komisyon aşamasının tamamlanması, ardından Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve gerekli yasal sürecin tamamlanması gerekiyor.

Teklifin ne zaman yasalaşacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Komisyon ve Genel Kurul sürecinde nasıl bir karar alınacağı ise önümüzdeki dönemde belli olacak.

Şu an için 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanların mevcut emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Milyonlarca kişinin beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin geleceği, Meclis’teki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.