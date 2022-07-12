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Evi değerinin üstünde kiraladılar! Yüksek kiralar pişmanlık getirdi

Evi değerinin üstünde kiraladılar! Yüksek kiralar pişmanlık getirdi
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12 Temmuz 2022 - 17:08

Evi değerinin üstünde kiraladılar! Yüksek kiralar pişmanlık getirdi

Son aylarda milyonlarca kişi için en önemli gündem maddesi kiralar. Taşınacaklar kiralık ev bulmakta zorlanırken, kiracılar da talep edilen zamlar karşısında zor durumda. Özellikle yabancıların artan ilgisiyle, kiracılarını çıkarıp, 3-4 katı fiyatlarla evlerini kiraya vermeyi tercih eden ev sahipleri ise pişman olmaya başladı. Evi değerinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten çok daha erken çıkan kiracılar bu sefer ev sahiplerini mağdur etti.

Kiralarda yaşanan olağanüstü artışlar, Ev sahibi-kiracı ilişkisini gündemden düşürmüyor. Önce yasal sınırın üzerinde zam ve ara zam gibi talepler gündeme geldi. Zam ile beklentisi karşılanmayan ev sahipleri, kiracısını çıkarıp 2-3 kat fiyat farkıyla evi yeni birine kiralamanın yollarını aradı. Bu kez tahliye baskısı başladı. Ancak tahliye için kiranın ödenmemesi, gereksinimin ispatı, esaslı aykırılık ve yıkım gibi sebepler aranıyor.

Evi değerinin üstünde kiraladılar Yüksek kiralar pişmanlık getirdi

PİŞMANLIK SESLERİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Mevcut kiracılarını çıkarıp, evlerini yabancı uyruklu kişilere yüksek fiyatlarla kiraya verdiler. O ev sahiplerinden pişmanlık sesleri yükselmeye başladı. 

Evi değerinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten çok daha erken çıkan. Dairede büyük hasara yol açıp ortadan kaybolan ya da kirasını ödemeden kayıplara karışan kiracılar, ev sahiplerini mağdur etti. Bir kısmı çareyi dava açmakta buluyor. Kiracısı iz bırakmadan kaybolanlar ise zararını sineye çekmek zorunda kalıyor.

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