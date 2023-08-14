Etna Yanardağı’nda patlama: THY seferleri durduruldu!

İtalya’nın güneyinde Etna Yanardağı’nda patlama yaşandı. Yanardağın yeniden faaliyete geçip lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgedeki tüm uçuşlar iptal edildi. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Katanya seferleri de geçici olarak durduruldu.
BBC’nin haberine göre, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda dün gece patlama meydana geldi.
İtalyan yetkililer, patlamanın, bir “ön uyarı” anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.
Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.
İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı’nın yerel saatle 13.00’a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.
THY SEFERLERİ DURDURULDU
Etna Yanadağı’nda meydana gelen patlamanın ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Katanya seferleri geçici olarak durduruldu.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “İtalya’nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu. İlgili uçuşlarda bulunan yolcularımızın mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planlanmıştır” denildi.