Estetiklere doyamıyor! Seda Sayan bu kez bakın ne yaptı?

Seda Sayan genç görünmek için yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündemden düşmüyor.
Daha genç görünmek için sayısız estetik operasyon geçiren Seda Sayan son yaptırdığı ile sosyal medyada gündeme oturdu. Daha önce yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettiren Sayan, bu kez kaslı vücudunu sergiledi.
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Seda Sayan, genç görünmek için yüzüne yaptırdığı işlemi sosyal medyada açıkladı. Geçtiğimiz aylarda TikTok hesabından yaptığı paylaşım ile yaptırdığı operasyonu açıklayan Seda Sayan magazin gündemine oturmuştu.
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SÜNNET DERİSİ ENJEKTE ETTİRDİ!
Seda Sayan, yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdiğini açıkladı. Seda Sayan, sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini duyurdu.
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Aynı işlemi dekolte bölgesi için de yaptırdı.
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KASLI VÜCUDUNU SERGİLEDİ!
Yaza hazırlık yapmaya başlayan Seda Sayan, kaslı vücudunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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Seda Sayan’ın bu haline yorum ve beğeni yağdı. İşte gelen yorumlar…
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“Seda ablam 25 yaşındayım ama inan ki senin ablan gibiyim senin yanında. Kendimden utandım şuan.”, “Dışın böyle olabilir ama iç organlar artık yaşlı bacım:) ”
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“Seda hanım maşallah size taş taş”, “Diyecek söz bulamadım efsane olmuşsunuz”