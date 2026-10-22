Esra Ezmeci’den ‘prenses erkek’ çıkışı! Nedeni bikinili kadınlar mı?

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Buket Aydın’ın tv100 ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu. Kadın-erkek ilişkilerinin ele alındığı programda kadınların giyim tercihleri ve çıplaklığın toplumdaki algısı tartışıldı. Ezmeci’nin kadın bedeninin sürekli görünür olmasına ilişkin sözleri dikkat çekti.

Özel hayat ve ilişkiler üzerine yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci, bu kez kadınların kıyafet tercihleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Programın sunucusu Buket Aydın, geçmişte bikinili bir kadın görmenin daha şaşırtıcı olduğunu belirterek günümüzde bu durumun değiştiğini dile getirdi.

Buket Aydın’dan bikinili kadın yorumu

Buket Aydın, geçmişle günümüz arasındaki farkı şu sözlerle anlattı:

“Eskiden bikinili bir kadın gördüğün zaman şaşırırdın, şimdi artık öyle bir şey kalmadı.”

Sosyal medya platformlarında bu tür görüntülere kolaylıkla ulaşılabildiğine dikkat çeken Aydın, bu durumun erkeklerin kadınlara bakışını nasıl etkilediğini sorguladı.

Esra Ezmeci: “Sürekli görmek değersizleştirir”

Buket Aydın’ın sözlerine yanıt veren Esra Ezmeci, kadın bedeninin sürekli görünür olmasının zamanla sıradanlaşmaya neden olabileceğini savundu.

Ezmeci, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Sürekli bir şeyi görmek ve sürekli ulaşılabilirlik o şeyi değersizleştirir; dolayısıyla kadın bedenini de değersizleştirir” ifadelerini kullandı.

Kadın bedeninin hem ruhsal hem de fiziksel açıdan özel olduğunu vurgulayan Ezmeci, sosyal medyada çıplaklık, bikinili görüntüler ve dar kıyafetlerle sık sık karşılaşılmasının beden algısını etkileyebileceğini ileri sürdü.

“Erilliğin kaybolması” sözleri de dikkat çekti

Esra Ezmeci, değerlendirmesinde kadın bedeninin toplumdaki algısının yanı sıra erkeklik anlayışına da değindi. Ünlü psikolog, “İşte erilliğin kaybolması ve ‘prenses erkek’ dediğimiz durumun oluşması da aslında bu yüzden” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Programda kadınların giyim tercihleri, sosyal medyanın etkisi ve kadın-erkek ilişkileri üzerine yapılan yorumlar dikkat çekerken, Ezmeci’nin açıklamaları da gündeme taşındı.