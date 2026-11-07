Esnafa Müjde! Hazine Destekli Krediler 125 Milyar TL’ye Çıkarıldı

Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren önemli düzenleme, 2027 yılı bütçe görüşmelerinde kabul edildi. Hazine destekli esnaf kredileri için ayrılan kaynak 92 milyar TL’den 125 milyar TL’ye çıkarıldı. 33 milyar TL’lik artışla birlikte yaklaşık 2 milyon 200 bin esnaf ve sanatkârın kredi desteğinden yararlanması hedefleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine, AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle yeni bir düzenleme eklendi. Düzenleme kapsamında esnaf ve sanatkârlara uygun koşullarda sunulan Hazine faiz destekli kredilerin ödeneği artırıldı.

Esnaf kredilerinde kaynak 125 milyar TL oldu

2027 yılında uygulanacak kredi desteği için daha önce 92 milyar TL olarak belirlenen kaynak, 33 milyar TL artırılarak 125 milyar TL’ye yükseltildi. Düzenlemenin, finansmana erişmekte zorlanan esnaf ve sanatkârlar için önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.

Bakan Şimşek kredi rakamlarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnaf kredilerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Şimşek, Halkbank aracılığıyla Eylül 2026 itibarıyla 165 bin esnaf ve sanatkâra yaklaşık 144 milyar TL Hazine faiz destekli kredi kullandırıldığını açıkladı.

Yıllıklandırılmış verilere göre 232 bin esnaf ve sanatkâra 195 milyar TL kredi sağlandığını belirten Şimşek, bu kredilerden doğan faizin yüzde 50’sinin Hazine tarafından karşılandığını ifade etti.

Faiz desteğinin 70 milyar liraya ulaşması bekleniyor

Eylül 2026 itibarıyla 756 bin esnaf ve sanatkârın toplam 327 milyar TL kredi bakiyesi bulunduğunu aktaran Şimşek, esnafa bütçeden 57,5 milyar TL faiz desteği sağlandığını bildirdi.

Şimşek, söz konusu desteğin 2026 yılı sonunda 70 milyar TL’ye ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.