Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hangi partiden milletvekili adayı oluyor?

Geçtiğimiz haftalarda istifa eden eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 5 yıllık başkanlık sürecinde 1 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan Ağaoğlu Trabzonspor’un en başarılı başkanları arasında yer alıyordu. Ağaoğlu’nun milletvekili adayı olacağı iddia edildi.
Trabzonspor’da 2018-2023 yılları arasında başkanlık yapan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz haftalarda başkanlık görevinden istifa etmişti. Bordo mavili kulübün 18. başkanı, tek aday olarak girdiği seçimde 1129 geçerli oyun 919’unu alan Ertuğrul Doğan oldu.
MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK
tv100.com spor editörü Mehmet Batuhan Ağır’ın özel haberine göre Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun AK Parti Trabzon milletvekili adayı olacağı iddia edildi. Trabzon halkının sevdiği isimlerin başında gelen Ağaoğlu, AK Parti’nin seçimde güvendiği isimler arasında yer alıyor.