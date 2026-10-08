Eski Survivor Yarışmacısının Gecelik Kazancı Şoke Etti! 400 Bin Lira İddiası

Televizyon ekranlarında yıllarca yayınlanan Survivor yarışması, yarışmacıları kadar yarışma sonrasındaki hayatlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Eski Survivor yarışmacılarının sosyal medyadaki faaliyetleri ve özellikle canlı yayınlardan elde ettikleri gelirler bu kez magazin gündeminin konusu oldu.

“Gel Konuşalım” programında sunuculuk yapan eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, TikTok canlı yayınları üzerinden gelir elde eden bazı eski yarışmacılar hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hatipoğlu’nun, eski bir Survivor yarışmacısının yalnızca bir gecede 300-400 bin lira civarında kazandığını söylemesi magazin dünyasında gündem yarattı. Açıklamanın ardından söz konusu yarışmacının kim olduğu merak edilirken, sosyal medyada bazı kullanıcılar Asena Demirbağ’ın ismini öne sürdü.

Ancak Hatipoğlu, açıklamasında yarışmacının adını açıkça belirtmedi.

Hakan Hatipoğlu’ndan TikTok canlı yayınlarına eleştiri

Hakan Hatipoğlu, program sırasında TikTok’ta yapılan canlı yayınlar üzerinden para kazanma yöntemlerini eleştirdi.

Bazı kişilerin sosyal medya platformlarında takipçilerinden sanal hediyeler alarak gelir elde etmesini değerlendiren Hatipoğlu, bu durumun özellikle daha önce ekranlarda tanınan kişiler arasında da yaygınlaştığını söyledi.

Hatipoğlu, açıklamasında bazı sanatçıların ve tanınmış isimlerin sosyal medya yayınlarında para kazanmak için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirterek bu durumu eleştirel bir dille gündeme getirdi.

“Eski bir Survivor yarışmacısı gecede 300-400 bin para kazanıyor”

Programda eski Survivor yarışmacılarının TikTok canlı yayınlarından elde ettiği iddia edilen gelirlerden de söz eden Hatipoğlu, dikkat çeken bir rakam paylaştı.

Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Eski bir Survivor yarışmacısı gecede 300-400 bin para kazanıyor biliyor musun? Artık çiçek mi böcek mi ne gönderiyorlar? 300 bin lira kendi söyledi kazandığını… Şu an bütün eski Survivor yarışmacıları akşamları canlı yayında hepsi para kazanmaya çalışıyorlar.”

Hatipoğlu’nun sözleri kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

Özellikle “gecede 300-400 bin lira” ifadesi sosyal medyada büyük merak uyandırırken, söz konusu kişinin kim olduğu konusunda çeşitli tahminler yapılmaya başlandı.

Gözler Asena Demirbağ’a çevrildi

Hakan Hatipoğlu’nun yarışmacının ismini açıklamaması üzerine sosyal medya kullanıcıları kendi tahminlerini paylaşmaya başladı.

Bazı kullanıcılar, Hatipoğlu’nun söz ettiği eski Survivor yarışmacısının Asena Demirbağ olduğunu öne sürdü.

Ancak bu iddia sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından ibaret. Hatipoğlu’nun açıklamasında söz konusu yarışmacının Asena Demirbağ olduğuna ilişkin doğrudan bir ifade bulunmuyor.

Bu nedenle gündeme gelen 300-400 bin liralık kazanç iddiasının Asena Demirbağ’a ait olduğuna yönelik resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Survivor yarışmacıları sosyal medyada da gündemde

Survivor yarışmacıları, yarışma sonrasında sosyal medya platformlarındaki takipçi sayıları ve paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Özellikle TikTok ve benzeri platformlarda gerçekleştirilen canlı yayınlar, kullanıcıların sanal hediyeler göndermesine ve yayıncıların bu hediyeler üzerinden gelir elde etmesine imkan sağlıyor.

Hakan Hatipoğlu’nun açıklamaları ise eski Survivor yarışmacılarının bu sistemi ne ölçüde kullandığı konusunda yeni bir tartışma başlattı.

“300 bin lirayı kendi söyledi” iddiası

Hatipoğlu’nun açıklamasında dikkat çeken bir başka nokta ise söz konusu kişinin kazandığı rakamı kendisinin dile getirdiğini söylemesi oldu.

Ünlü sunucunun anlatımına göre eski Survivor yarışmacısı, canlı yayınlardan bir gecede yaklaşık 300 bin lira kazandığını kendisi ifade etti.

Ancak bu kişinin kim olduğu ve söz konusu gelirin hangi yayın veya hangi zaman dilimine ilişkin olduğu Hatipoğlu tarafından açıklanmadı.

Dolayısıyla gündeme gelen 300-400 bin liralık rakamın, belirli bir canlı yayına ilişkin olduğu ve düzenli veya aylık gelir anlamına gelmediği de göz önünde bulundurulmalı.

Hatipoğlu’nun sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Asena Demirbağ cephesinden ise söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama bulunup bulunmadığı merak konusu oldu.