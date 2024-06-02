Eski eşi Seçil Sırmacı’ya ‘uyuşturucu’ suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber’e hapis şoku

İddianamede Karabiber’in, Sırmacı’nın uyuşturucuyu kimden alıp kime sattığına dair herhangi bir bilgisi olmadan ihbarda bulunduğu, delilsiz olarak tahminlerle hareket ettiği belirtildi. İddianamede hakkında delil bulunmayan bir kişi için “tahmin” ile ağır suç isnatında bulunulmasını, hukuk sisteminin korumasının mümkün olmadığı anlatıldı.