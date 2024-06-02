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Eski eşi Seçil Sırmacı’ya ‘uyuşturucu’ suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber’e hapis şoku

Eski eşi Seçil Sırmacı’ya ‘uyuşturucu’ suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber’e hapis şoku
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Haziran 2024 - 17:31

İşinsanı Hakan Karabiber, eski eşi Seçil Sırmacı’ya “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan “iftira” attığı gerekçesiyle 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında Karabiber’in delil olmadan tahminlerle hareket ederek ihbarda bulunduğunu gerekçe olarak gösterdi.

Eski eşi Seçil Sırmacı'ya 'uyuşturucu' suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber'e hapis şoku - Sayfa 1

Hürriyet’te yer alan habere göre, IAS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karabiber, iddiaya göre, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak eski eşi Seçil Sırmacı’nın uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürdü. Seçil Sırmacı hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eski eşi Seçil Sırmacı'ya 'uyuşturucu' suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber'e hapis şoku - Sayfa 2

Savcılık, Sırmacı hakkında “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi. Bu kez de Seçil Sırmacı, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak eski eşi Hakan Karabiber’in kendisine iftira attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Eski eşi Seçil Sırmacı'ya 'uyuşturucu' suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber'e hapis şoku - Sayfa 3

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sırmacı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Karabiber hakkında “iftira” suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Eski eşi Seçil Sırmacı'ya 'uyuşturucu' suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber'e hapis şoku - Sayfa 4

İddianamede Karabiber’in, Sırmacı’nın uyuşturucuyu kimden alıp kime sattığına dair herhangi bir bilgisi olmadan ihbarda bulunduğu, delilsiz olarak tahminlerle hareket ettiği belirtildi. İddianamede hakkında delil bulunmayan bir kişi için “tahmin” ile ağır suç isnatında bulunulmasını, hukuk sisteminin korumasının mümkün olmadığı anlatıldı.

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Eski eşi Seçil Sırmacı'ya 'uyuşturucu' suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber'e hapis şoku - Sayfa 5

İNDİRİM UYGULANMADI

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık Hakan Karabiber’i, “iftira” suçundan, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın kastı, kastın yoğunluğu gibi gerekçelerle 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Eski eşi Seçil Sırmacı'ya 'uyuşturucu' suçlaması yapan iş insanı Hakan Karabiber'e hapis şoku - Sayfa 6

Karabiber hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, daha önce de başka suçlardan cezası bulunduğu gerekçesiyle Karabiber hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

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