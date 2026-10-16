Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in Kızı Hakkında Gözaltı İddiası

Ankara’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Dinçer Gökçe’nin aktardığı bilgilere göre, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızı Belen Gülnur Çevik gözaltına alındı. Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı kararının gerekçesine ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

Ankara’daki soruşturmada yeni gelişme

Ankara’da devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı haberi gündeme geldi. Gazeteci Dinçer Gökçe’nin paylaşımına göre, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızı Belen Gülnur Çevik de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Gelişmenin duyulmasının ardından gözler soruşturmanın ayrıntılarına çevrildi. Ancak Belen Gülnur Çevik’in hangi iddia kapsamında gözaltına alındığı, soruşturmada kendisine yöneltilen herhangi bir suçlama bulunup bulunmadığı ve adli sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda paylaşılan bilgiler sınırlı kaldı.

Dinçer Gökçe, İlnur Çevik ile görüştüğünü belirterek eski başdanışmanın kendisine “Süreci takip ediyoruz” yanıtını verdiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmak, tek başına kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Olayla ilgili kesin değerlendirme, yetkili makamların açıklamaları ve yürütülecek adli işlemler sonucunda netleşecek.

İlnur Çevik kimdir?

Tam adı Hakkı İlnur Çevik olan gazeteci, 27 Haziran 1952 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim hayatının bir bölümünü İngiltere’de sürdüren Çevik, daha sonra Türkiye’ye dönerek TED Ankara Kolejinde öğrenim gördü.

Üniversite eğitimini İngiltere’de bulunan Warwick Üniversitesinde tamamlayan Çevik, 1973 yılında işletme ve bilgisayar alanındaki öğreniminin ardından gazetecilik mesleğine yöneldi.

Gazetecilik kariyerine 1973 yılında Turkish Daily News gazetesinde başlayan Çevik, 1984 yılında gazetenin genel yayın müdürlüğünü üstlendi. İlerleyen yıllarda The New Anatolian gazetesinin kuruluşunda da yer aldı.

Meslek hayatı boyunca farklı ülkelerin siyasi liderleriyle röportajlar gerçekleştiren Çevik, İndira Gandhi, Hüsnü Mübarek ve Muammer Kaddafi gibi isimlerle yaptığı görüşmelerle tanındı. Zaman gazetesinde köşe yazıları yazan Çevik, Daily Sabah’ta da dış politika üzerine değerlendirmelerde bulundu. Televizyon programlarında siyasi gelişmelere ilişkin yorumlar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulundu

İlnur Çevik, 1 Şubat 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı olarak göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özellikle dış politika ve güvenlik konularıyla ilgili çalışmalarda bulundu. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği de yapan Çevik, yaklaşık yedi yıl boyunca başdanışmanlık görevini sürdürdü.

Çevik’in siyasi danışmanlık geçmişi Cumhurbaşkanlığı göreviyle sınırlı kalmadı. 1991-1993 yılları arasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in özel danışmanı olarak çalışan Çevik, farklı siyasi dönemlerde de danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. Necmettin Erbakan’a danışmanlık yaptığı dönemle de bilinen Çevik, gazetecilik ve siyasi danışmanlık alanlarında görev aldı.

Soruşturmanın ayrıntıları bekleniyor

Belen Gülnur Çevik’in gözaltına alındığı yönündeki haberin ardından soruşturmanın seyri merak konusu oldu. Yetkili makamlardan gelecek açıklamalarla gözaltı işleminin gerekçesi, soruşturmanın kapsamı ve bundan sonraki adli süreç hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Şu aşamada soruşturmanın sonucuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Gözaltı işlemi ve soruşturmada yer alan iddialar, yargı sürecinin sonucundan ayrı ele alınmalı.