Eski bakan tutuklandı! Şamil Tayyar’dan olay yaratan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski bakan ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaya’nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama kararının ardından gözler siyasi açıklamalara çevrilirken, AK Partili Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Tayyar, soruşturmanın yalnızca adli süreçle sınırlı kalmayabileceğini belirterek siyasi ve idari alanda da yeni gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HANGİ SUÇLAMALARLA TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, “suç örgütüne üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya’nın iki suçlamadan tutuklanmasına karar verirken diğer iki isim hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

ŞAMİL TAYYAR: “FON OPERASYONUNDAKİ EN DERİN KARAR”

Tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Şamil Tayyar, Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki kararın soruşturmanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri olduğunu savundu.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması, sonuçları itibariyle fon operasyonundaki en ‘derin’ karardır. Bırakın iktidar tabanını, muhalefet bile ekseriyetle tutuklama kararının çıkacağına inanmıyordu.”

“KAYA’NIN SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLARAK TANIMLANMASI DİKKAT ÇEKİCİ”

Açıklamasında Kaya’ya yöneltilen suçlamaya da dikkat çeken Tayyar, özellikle “suç örgütüne üye olma” isnadının önemli olduğunu belirtti.

Tayyar, değerlendirmesinin devamında şu sözlere yer verdi:

“Kaya’nın ‘suç örgütü üyesi’ olarak tanımlanması, kararın dikkat çekici en önemli yanıdır.”

Paylaşımını dikkat çeken ifadelerle sürdüren Tayyar, “Yaptıkları belki yarına kaldı ama kimsenin yanına kalmadı, kalmayacak. Bekleyin.” dedi.

Öte yandan Kaya hakkındaki suç örgütü üyeliği iddiasının soruşturma kapsamında yöneltilen bir suçlama olduğu, henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet anlamına gelmediği belirtiliyor.

“İDARİ VE SİYASİ ALANDA DA BÜYÜK SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN”

Şamil Tayyar’ın açıklamasında en çok dikkat çeken bölüm ise soruşturmanın ilerleyen süreçte siyasi ve idari alanda da sonuçlar doğurabileceğine yönelik sözleri oldu.

Tayyar, “Sadece adli değil idari ve siyasi alanda da büyük sürprizlere hazır olun” ifadelerini kullanarak yeni gelişmelerin yaşanabileceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürece ilişkin kararlı bir tutum sergilediğini savunan Tayyar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ‘hesaplaşma’ için tüm kapıları araladı.”

Tayyar’ın bu açıklamaları, fon soruşturmasında önümüzdeki günlerde başka isimlerin veya yeni gelişmelerin gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.