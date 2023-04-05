Eski Bakan Lütfullah Kayalar İYİ Parti’ye katıldı! Rozetini Meral Akşener taktı

İYİ Parti’den sürpriz sayılabilecek bir hamle geldi. TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Lütfullah Kayalar’a milletvekili adaylığı teklif edildi.
LÜTFULLAH KAYALAR İYİ PARTİ’YE KATILDI
Kayalar, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in teklifini kabul etti.
ROZETİNİ AKŞENER TAKTI
Grup toplantısına katılan Lütfullah Kayalar’ıun parti rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener bizzat taktı.
Daha sonra kürsüye çıkan Kayalar, açıklamalar da bulundu. Kayalar’ın açıklamaları şöyle;
“İçinde bulunduğumuz 2023 yılında bir daha tekerrür etmemesini arzu ettiğimiz bir büyük deprem felaketini yaşadık. Gene bu yıl ülkemizde 14 Mayıs’ta yeniden genel seçimler yapılacak. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarınca kurulan Türkiye Cumhuriyeti 1950’de çoğulcu demokrasiye geçmiş, 1960 ve 1980’de yol kazalarına uğramış, 1983 yılındaki seçimlerde Türkiye dünyaya açılan ve dünyayla buluşan, çağ atlayan bir dönemi yaşamıştır.
Benim de içinde bulunduğum bu dönemde ve bu salonda görev yapan değerli siyasilere, milletvekili arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum.
KAYALAR: TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİNDEN BİRİ
Şimdi önümüzde yapılacak olan bu seçim toplumun çoğunluğunun kabul ettiği gibi Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biridir, bana göre en önemli seçimidir.
Geçtiğimiz 2002-2003 AKP tek adam yönetiminde görülmüştür ki otoriter ve baskıcı yönetimlerle insanların mutluluğun sağlanması mümkün olmuyor. Bugün halkımız büyük sıkıntıda. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı çekilebilecek noktada değil. Bu problemler ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor gibi görünse de Türkiye’nin problemi özünde ekonomik daralmalar değil. Sıkıştığımız nokta Türkiye’nin dünyayla entegrasyonunu gecikmesidir.
Süreklilik kazanan ekonomik darboğazların tersine Türkiye ekonomik açıdan çok şanslı ve güçlü ülkelerden biridir.
“EKONOMİK SIKINTILARIMIZIN GERÇEK NEDENİ BUGÜNKÜ YÖNETİM SİSTEMİNİN HASTALIKLARIDIR”
Genç bir müteşebbis ordusu ve çalışan kesime sahiptir Türkiye. Günlük ekonomik sıkıntılarımızın gerçek nedeni bugünkü yönetim sisteminin hastalıklarıdır.
Derdimiz benzi solgunlaşmış, tek ağza bakan ve onun etrafında dönen güçsüz ve sessiz bürokrasimizdir.
Derdimiz adalet sistemidir; bir köşeye atılmış özgürlüklerimizdir.
İhtiyacımız olan değişimi başlatacak olan yolculuğu Türkiye’ye yaptıracak olan inanıyorum ki sayın Meral Akşener hanımefendiyle birlikte İYİ Parti kadroları, İYİ Parti’nin vizyonudur.
Seçimden sonra inşallah Millet İttifakı tarafından gerçekleştirilecek yeniden yapılanmayla Türkiye, büyük Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyerek dünyadaki güçlü, itibarlı, demokratik, laik bir cumhuriyet olarak yoluna devam edecek.
Alternatifi olmayan kişiler, alternatifi olmayan çözümler, alternatifi olmayan iktidar fikrini benimsemem.
İnşallah yapılacak olan genel seçimlerden sonra sayın başkanın da ifade ettiği gibi daha büyük bir grupla Türkiye’deki hizmet yolunda hizmet edeceğiz.”