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Esenyurt’ta sokak ortasında kadını döven saldırgan tutuklandı

Esenyurt’ta sokak ortasında kadını döven saldırgan tutuklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 16:46

Esenyurt’ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Şeyhmus Dağ tutuklandı.

Esenyurt'ta sokak ortasında kadını döven saldırgan tutuklandı
 

İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında tartıştığı kadını bayılana kadar darbeden, sonrasında da minibüse sürükleyen şahıs yakalandı. Kendisini kayda alıp tepki gösterenlere de “Yarın sabah sizin için geleceğim” diye tehditler savuran Şeyhmus Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANINDAKİ KADIN SERBEST KALDI
Olay sırasında Dağ’ın yanında bulunan Elif I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şeyhmus Dağ tutuklanırken Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADINI DÖVE DÖVE BAYILTIP MİNİBÜSE TAŞIDI
Dün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“YARIN SABAH SİZİN İÇİN DE GELECEĞİM”
Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da “Polisi arıyorum“, “Ne yapıyorsunuz?” diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. “Yarın sabah sizin için geleceğim” diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VALİ ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Vali Gül paylaşımında, “Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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Esenyurt’ta sokak ortasında kadını döven saldırgan tutuklandı
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