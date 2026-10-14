Esenyurt’ta Can Pazarı! Sel Sularına Kapılan Kadın Ölümden Döndü

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sel sularına kapılarak sürüklenen bir kadın, çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Bölgede bazı araçlar sular altında kalırken yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Şiddetli yağış yolları göle çevirdi

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dereyolu mevkisinde etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, bölgede adeta sel felaketine neden oldu. Cadde ve sokaklarda ilerlemekte zorlanan vatandaşlar, yağışın oluşturduğu tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Sel sularına kapılan kadın sürüklendi

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte yolda biriken suyun akıntısına kapılan bir kadın, sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Kadının tehlikede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden yardıma koştu.

Akıntıya rağmen müdahale eden vatandaşlar, kadını sudan çıkarmayı başardı. Büyük korku yaşayan kadının son anda kurtarılması, çevredeki kişilere rahat bir nefes aldırdı.

Araçlar sular altında kaldı

Şiddetli sağanak yalnızca yayaları değil, araç sahiplerini de olumsuz etkiledi. Bölgede bazı araçlar biriken yağmur sularının altında kaldı. Su baskınları nedeniyle yollarda ulaşımda güçlükler yaşandı.

Sel sularına kapılan kadının sürüklendiği ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı. Esenyurt’ta yaşanan olay, şiddetli yağışların oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.