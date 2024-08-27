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Esad’dan kritik ‘Türk askeri’ açıklaması!

Esad’dan kritik ‘Türk askeri’ açıklaması!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ağustos 2024 - 14:59
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri düzeltme girişimleri devam ederken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan yeni açıklamalar geldi. Türk askerlerinin Suriye topraklarından çıkmasını istediğini belirten Esad, bunun görüşmelerin başlaması için bir ön koşul olmadığını vurguladı.

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