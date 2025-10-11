Esad oyun bağımlısı oldu: Rusya’daki yeni hayatında zamanının çoğunu oyun oynayarak geçiriyor

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad, iktidarı kaybettikten sonra Rusya’ya sığındı. Yönetimi bıraktığı 2024 yılından bu yana oldukça sessiz kalan Esad’ın yeni hayatı, Alman basını tarafından mercek altına alındı. Die Zeit gazetesinin haberine göre, Esad’ın Rusya’daki yaşamı, lüks rezidanslar, özel güvenlik ve oyun bağımlılığı ile öne çıkıyor.

Rezidans ve güvenlik

Haberde, Esad’ın Rus güvenlik güçlerinin koruması altında bir rezidansın üç dairesinde yaşadığı belirtildi. Neredeyse hiç dışarı çıkmayan Esad’ın zamanının büyük bir kısmını video oyunları oynayarak geçirdiği öğrenildi. Esad’ın çok nadir olarak dışarı çıktığı ve bu sırada bir alışveriş merkezini gezdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Esad’a yakınlığıyla bilinen eski bir Suriyeli yetkili, devrik liderin korumalarının maaşlarının Rus yönetimi tarafından ödendiğini açıkladı. Bu durum, Esad’ın tamamen korumaları ve Rus yetkililer tarafından sağlanan güvenlik ağıyla çevrili olduğunu gözler önüne serdi.

Oyun bağımlılığı ve günlük hayat

Habere göre, Beşar Esad artık aktif bir siyasi yaşam sürmüyor. Zamanının çoğunu oyun oynayarak geçirmesi, eski güçlü liderin hayatında büyük bir değişimi simgeliyor. Esad’ın kardeşi Maher Esad ise günlerini içki ve nargile ile geçiriyor. Bu durum, Esad ailesinin Rusya’daki yeni yaşam tarzını gözler önüne seriyor.

Esma Esad’ın sağlık durumu

Esad’ın eşi Esma Esad da sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2018 yılında meme kanseri teşhisi konan Esma, iyileşmiş olsa da hastalığı 2024 yılında nüksetti. Alman kaynakları, Esma Esad’ın sağlık durumunun kritik olduğunu ve Esad’ın yeni yaşamında eşinin bu durumu nedeniyle de oldukça kapalı bir hayat sürdüğünü belirtti.

Lüks yaşam ve geçmiş

Die Zeit gazetesi, Esad’ın yaşadığı rezidansın oldukça lüks olduğuna dikkat çekti. Bu rezidans, Rusya’da yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor ve Esad’ın dış dünyayla olan temasını minimum seviyeye indiriyor.

Beşar Esad, 2011 yılında başlayan ve 13 yıl süren iç savaşın ardından görevini bırakarak 2024 yılında Rusya’ya sığınmıştı. Savaş sırasında Suriye’de yaşanan yıkım ve iç karışıklıkların ardından Esad’ın Rusya’ya yerleşmesi, bölgedeki siyasi dengeleri de değiştirmişti.

Esad’ın sessiz hayatı ve toplumda yankıları

Devrik liderin Rusya’daki yaşamı, eski gücünden uzak ve tamamen farklı bir rutin üzerine kurulu. Oyun bağımlılığı, eşinin sağlık sorunları ve kardeşinin rahat yaşam tarzı, Esad’ın artık aktif bir siyasi figür olmaktan çok uzaklaştığını ortaya koyuyor.

Bu yeni hayat, dünya basınında ve Suriyeli gözlemciler arasında dikkat çekerken, Esad’ın eski itibarının ve siyasi etkisinin ne ölçüde azaldığını da gözler önüne seriyor.