Erol Köse’nin ölümüyle ilgili dikkat çeken karar! Dosya kapatıldı

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin 23 Mart 2026’da İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yaşadığı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Sabah gazetesinden Sema Demir’in haberine göre, Köse’nin ölümünün ardından başlatılan soruşturmada cep telefonları incelendi ve olayda başka kişilerin rolü olup olmadığı araştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda dosyada takipsizlik kararı verildi.

Üç cep telefonu incelemeye alındı

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Erol Köse’ye ait üç cep telefonu incelemeye alındı. Telefonlardan ikisinin kilidi açılamazken erişim sağlanabilen diğer telefonda, ölümün şüpheli olduğuna işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Telefon incelemeleri, olayın aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmanın önemli aşamalarından biri oldu.

Üçüncü kişilerin müdahalesine ilişkin delil bulunamadı

Başsavcılığın kararında, Köse’nin ölümünde üçüncü kişilerin kasıt veya kusurunun bulunduğuna ya da olaya karışmış olabileceklerine ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, ölümle bağlantılı olarak herhangi bir kişi yönünden suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.

Erol Köse’nin ölüm nedeni belli oldu

Soruşturma dosyasında, Erol Köse’nin yüksekten düşmeye bağlı gelişen genel beden travması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen incelemelerin ardından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Böylece ünlü yapımcının ölümüne ilişkin adli soruşturma, dosyada suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.