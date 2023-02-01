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Erol Evgin ile Bayram Coşkusu

Erol Evgin ile Bayram Coşkusu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2023 - 14:36

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli turnesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi’nde konser verdi.

Başkentlilerin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı konserini “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Yemen Türküsü” ve “Çanakkale Türküsü” ile açan Erol Evgin, gecede; Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından başlayarak, Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimlerine uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sundu.

Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” marşını, ayağa kalkan tüm salonla birlikte hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.

 

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Erol Evgin “100 Yılda Yüz Akıyla” Konserleri devam ediyor;

26 Nisan 2023 Çarşamba – Adana 01 Burda PGM Sahne

29 Nisan 2023 Cumartesi – İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

4 Mayıs 2023 Perşembe – Antalya Açıkhava

Sanatçı Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnesinin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, dernekler aracılığıyla, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilerin eğitimine bağışlayacak.

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