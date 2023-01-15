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Ermeni Patrikhanesi’nde aforoz kavgası

Ermeni Patrikhanesi’nde aforoz kavgası
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15 Ocak 2023 - 9:31

Kuyumcu Levon Gagaçyan, Patrik Sahak Maşalyan ve din adamları hakkında ortaya attığı iddialar üzerine kendisine tanınan bir haftalık sürede ‘tövbe’ etmeyince, Ermeni Patrikhanesi tarafından aforoz edildi.

Ermeni Patrikhanesi dün sosyal medya hesabından, Patrik Sahak Maşalyan başkanlığında 12 Aralık 2022’de toplanan Ruhani Meclis’in, Patrik ve din adamları hakkında asılsız iddialarda bulunan Levon Gagaçyan’ı kiliseden aforoz ettiğini duyurdu. Duyuruda özetle şöyle denildi:

‘TÖVBE ET DEDİK, ETMEDİ’

“Levon Gagaçyan isimli şahsın, sosyal medya varlıkları üzerinden düzenli olarak dile getirdiği asılsız iddialara bir son vermesi, Patrik Hazretleri başta olmak üzere kilisemiz saygın din adamlarına karşı takındığı tavırdan vazgeçmesi ve tövbe etmesi için bir haftalık süre tanınmıştı. Yeni bir yıla başlamanın verdiği tazelenme hissi ve Noel sezonunun bereketi, Rab İsa Mesih’in doğumundaki mükemmel derin gizemin yüreğinde yer bularak, doğru yolu seçeceğine dair ümitlerimizi sürdürdüğümüz için verilen sürenin bitmesine rağmen kendise ek süre tanındı. Ama geçen zaman zarfında, tövbe edip esenlik içinde bir tavır sergilemek şöyle dursun, doğru yoldan tamamen saptığı tespit edildi. 14 Ocak itibarıyla Ermeni Resuli Kilisesi ile ilişiğinin kesildiği kamuoyuna duyurulur.”

‘200 YIL SONRA BİR İLK’

ccemaati üyeleri sosyal medyadan paylaşılan kararın altına, Patrikhane’yi haklı bulan yorumlar yaptı. Yorum yapanlardan biri de aforoz edilen Levon Gagaçyan oldu. Gagaçyan, yorumunda “Entrikayla koltuğa oturduğunuz, büyük yasımızı çiğnediğiniz halde devlet onayladığı için hepimizin Patriğisiniz ama geleneklerimizi hiçe sayan, ritüellerimizi bozan, hiyerarşik disiplini yıkılan din adamları cuntasını kabul etmedim. ‘Türkiye’de Ermenilere baskı yapılıyor’ demenize herkes duyarsız kalsa da ben kalamıyorum. Benim tenkitlerimi saldırı zannediyorsunuz ama bunların hepsi özeleştiridir. Kiliseye değil, şahıslara yöneliktir. Yaklaşık 150-200 senedir kilisemiz kimseyi aforoz etmedi. Konuştuğum onlarca kişi bile bu aforoz konusunda Patriğin sorumsuzca hareket ettiğini söylediler” diye yazdı.

 

Ermeni Patrikhanesi’nde aforoz kavgası

 

AFOROZ EDİLEN GAGAÇYAN: PATRİĞİN BÖYLE BİR HAKKI YOK

Aforoz edilen Levon Gagaçyan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “90’lı yılların sonundan beri kilise ile olan temaslarımı sürdürüyorum. İçimizde bazı misyonerler var, yanlış uygulamalar yapıyorlar ve bizi yanlış tanıtıyorlar. Ben onların karşısındayım. Sosyal medyadan da eleştiriyorum. Bir süre önce Patrik beni çağırdı ve aramızdaki sorunları konuştuk. Yazılarımı silmem ve sorunları direkt kendisine iletmem karşılığında anlaştık. Hatta konuşmadan sonra beraber Yemek yedik. Aforoz kararını okuduğumda çok şaşırdım. Türkiye’deki Patrikliğin bunu yapmaya hakkı yok. Benim derdim kiliseyle değil şahıslarla. Bana gönderdikleri belgenin altında imzası bulunanlardan davacı olacağım.”

‘RUHANİ KURULUN YETKİSİ VAR’

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Erhan Güllü kararı şöyle yorumladı: “Patriğin ve ruhani kurulun kendilerine yönelik suçlamaların, kilisenin kurumsal kimliğine zarar verdiğini düşündüklerinde böyle bir karar alma hakları var. Geçmişte bu şekilde alınmış ve sonradan iptal edilmiş kararlar bulunmakta. Tamamen kilisenin dini sorumluluğunda olan bir konu olduğu için haklılığı veya haksızlığı konusunda bir şey söylememiz mümkün değil.”

AFOROZ EDİLENLER

– Cemaatten çıkarılıp kilisedeki haklarından mahrum ediliyor.

– Kilisenin hiçbir hizmetinden faydalanamıyor.

– Kilisede düğün yapamıyor.

– Cenazesi kiliseden kaldırılamıyor.

 Çocukları vaftiz edilemiyor.

AFOROZ NEDİR?

Aforoz kişiyi ya da kişileri dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme-çıkarma anlamında kullanılan dini bir kınama şekli. Türkçe’ye Yunanca’dan geçen kelime tam olarak “herhangi bir kimseyi iletişimin, toplumun dışına çıkarma” anlamına geliyor. Bazı dinlerde, aforoz grup ya da bir üyenin manevi kınamasını da içeriyor. Ayrıca bazı durumlarda aforozdan sonra dini toplumun norm ve kurallarına ya da suça uygun olarak sürgün, soyutlama ve utandırmadan oluşan kınama ve yaptırımlar ortaya çıkıyor. Aforoz geri dönülmez bir karar değil, kişinin yanlışından dönmesi, tövbe etmesi ve affedilmesiyle kaldırılabiliyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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