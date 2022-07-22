Erk Acarer’den SBK ile ilgili bomba iddia! ‘Bir gazeteci, çocuğunu aratıp…’

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Avusturya’da tutukluyken ABD’ye iade edildi. Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde hakim karşısına çıkan Korkmaz, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle kefaletsiz olarak tutuklandı.

Gazeteci Saygı Öztürk, 19 Temmuz’da Sözcü’deki köşesinde Korkmaz’ın rüşvet verdiği herkesi kayda aldığını iddia etti. Gazeteci Erk Acarer de YouTube kanalında, Korkmaz hakkındaki ‘arşiv’ iddiasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Acarer, şunları dile getirdi:

“Sezgin Baran Korkmaz’da neler var? Burada kritik bilgiler edindik. Sadece aracılık yapan onu şişirmek için para alan gazeteciler yok. Bir gazeteci de çocuğunu aratarak para istemiş para toplamış. Bu da SBK’nin arşivinde çünkü Sezgin Baran Korkmaz bunları kaydetmiş.”

VEYİS ATEŞ’İN 10 MİLYON EURO İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Veyis Ateş’in, Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini öne sürmüştü.

Ateş’in Korkmaz’dan istediği para miktarının da 10 milyon euro olduğu iddia edilmişti. Ateş, 22 Haziran 2021’de yaptığı açıklamada iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Ateş’in suç duyurusunda bulunup bulunmadığı ise henüz basına yansımadı.