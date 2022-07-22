Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Erk Acarer’den SBK ile ilgili bomba iddia! ‘Bir gazeteci, çocuğunu aratıp…’

Erk Acarer’den SBK ile ilgili bomba iddia! ‘Bir gazeteci, çocuğunu aratıp…’
0 views
22 Temmuz 2022 - 16:27
Gazeteci Erk Acarer, bir gazetecinin kendi çocuğunu aracı kullanarak Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini iddia etti. Acarer, iddiasının Korkmaz’ın ‘arşivinde’ yer aldığını da belirtti.

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Avusturya’da tutukluyken ABD’ye iade edildi. Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde hakim karşısına çıkan Korkmaz, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle kefaletsiz olarak tutuklandı.

Gazeteci Saygı Öztürk, 19 Temmuz’da Sözcü’deki köşesinde Korkmaz’ın rüşvet verdiği herkesi kayda aldığını iddia etti. Gazeteci Erk Acarer de YouTube kanalında, Korkmaz hakkındaki ‘arşiv’ iddiasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Acarer, şunları dile getirdi:

“Sezgin Baran Korkmaz’da neler var? Burada kritik bilgiler edindik. Sadece aracılık yapan onu şişirmek için para alan gazeteciler yok. Bir gazeteci de çocuğunu aratarak para istemiş para toplamış. Bu da SBK’nin arşivinde çünkü Sezgin Baran Korkmaz bunları kaydetmiş.”

VEYİS ATEŞ’İN 10 MİLYON EURO İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Veyis Ateş’in, Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini öne sürmüştü.

Ateş’in Korkmaz’dan istediği para miktarının da 10 milyon euro olduğu iddia edilmişti. Ateş, 22 Haziran 2021’de yaptığı açıklamada iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Ateş’in suç duyurusunda bulunup bulunmadığı ise henüz basına yansımadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti kulislerine dair olay iddialar! ‘Birbirlerine selam vermeyenler şimdi…’AK Parti kulislerine dair olay iddialar! ‘Birbirlerine selam vermeyenler şimdi…’
Kemal Kılıçdaroğlu, tatil tartışmasına dahil oldu! İlk kez konuştu…Kemal Kılıçdaroğlu, tatil tartışmasına dahil oldu! İlk kez konuştu…
Emekli promosyon ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?Emekli promosyon ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
TOKİ başvurusu nasıl yapılır?TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Küçük Birce Akalay’ı hedef gösterdi! ‘Son 20 yıldır böyle konuşanlar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erk Acarer’den SBK ile ilgili bomba iddia! ‘Bir gazeteci, çocuğunu aratıp…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti kulislerine dair olay iddialar! ‘Birbirlerine selam vermeyenler şimdi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu, tatil tartışmasına dahil oldu! İlk kez konuştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt’tan Pınar Deniz’e olay yaratan gönderme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selen Görgüzel’in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan şoke eden Çağla Şıkel iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
merve izlemeye giden kişi giriş 2500 tl verecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..
SON DAKİKA HABERLERİ
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitTemmuz 17, 2022-5:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !