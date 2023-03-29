Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Kabine’de yeni isimler görev alacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. TOGG ön siparişinin 177 bini geçtiğini duyuran Erdoğan, “Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobile samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Pazartesi günü ilk TOGG’u teslim alacağız.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, elektrikte tüm abonelere yüzde 15, sanayide ise doğal gazda yüzde 20 indirime gidileceğini duyurdu. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Kabine’de değişim olacağını söyleyen Erdoğan, “Bakanlarımız bugüne kadar Kabine’de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdüreceklerdir. Kabine’de yeni isimlere görev vereceğiz. dedi. Grup konuşmasının bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, asgari ücrete Temmuz’da ara zam geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutlarımızın temellerini atıyor hem de iftarda vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.

Mümkün olan en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşmak istiyoruz. Bizim kalbimizde elimizde hep deprem bölgesi olacak. geçici barınma merkezlerimizi yaygınlaştıracağız. Kalıcı konutlarımızın inşasına 1 yılda bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.

TOGG SATIŞA ÇIKIYOR

TOGG ön siparişi 177 bini geçti. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobile samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Pazartesi günü ilk TOGG’u teslim alacağız.

ELEKTRİKTE TÜM ABONELERE YÜZDE 15, SANAYİDE DOĞAL GAZA YÜZDE 20 İNDİRİM

Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

BİN YENİ MADENCİ ALACAĞIZ

Madencilerimize güzel bir haberimiz var. Kamuya ve özel sektöre de görev yapan 11 bin madencimiz deprem bölgesinde çalışarak milletimizin gönlünü aldı. Bin yeni madenci alacağız. Diğer alanlarda da diğer atacağımız adımlar bunlar: Ankara-Sivas hızlı tren hattında seferlerin başlama heyecanını hemşerilerimizle beraber yaşayacağız. Adam Sivaslı ama “Sivas’a hızlı trene ne ihtiyaç var” diyor. Bu adam 6’lı masada. Bunları anlamak mümkün değil.

Güvenlik korucularına da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşının alt sınırının 7500 düzenlemeden önceki uygulamaya göre aylıkları düşük olan 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emekli bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık.

Seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıktıktan sonra da eser ve hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. 2002 seçimlerine tek başına iş başına diye girmiş milletimizin teveccühü ile göreve gelmiştik.

MİLLETİMİZİN İRADESİ YİNE GALİP GELECEK

14 Mayıs’ta 20 yıllık eser ve hizmetlerimizle kayıpların telafisi kararlılığıyla milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz. Seçim süreci 10 Mart’ta aldığımız seçimlerin yenilenmesi kararından sonra YSK’nın belirlediği usullere göre ilerliyor. Önceki gün itibariyle cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK’nın açıklamasına göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimize ve ferasetine güveniyoruz. Seçimlerin tamamında olduğu gibi kendisi ve ülkesinin geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu sürecin sonucunda milletin iradesi yine galip gelecek.

Türkiye Yüzyılının inşasına kimse set vuramayacak. Bizzat kendi ifadeleriyle kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran 7’li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacak. Cumhur İttifakı olarak 6 Şubat’tan beri ortaya koyduğumuz duruş en güzel örneklerindendir. Muhalefetin bencil tavrına rağmen biz kendi hassasiyetimizden taviz vermeyeceğiz. Bu dönemde bile çıkar peşinde koşanlara itibar etmeyeceğiz. Varsa bir hadsizlik gerekli cevabı vereceğiz.

Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Her platformda doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Ne partimizin ne de ittifakımızın ne de milletimizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.

HEP OLDUĞU GİBİ DİK DURACAĞIZ

Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarına çekmesine meydan vermeyeceğiz. Hep olduğu gibi dik duracağız sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın biz milletimize karşı kardeşliğin, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız.

Daha önce de dediğim gibi. Bizim için sokaktaki her vatandaşımız ittifakımıza oy veren ya da vermeye hazırlanan vatandaşımızdır. Türkiye büyük bir ailedir, 85 milyonun tamamını da bu ailenin mümtaz ferdidir.

AK Parti kuruldu, Cumhur İttifakı da bir araya geldiğinden beri milletimizle böyle bir gönül bağı kurduğu için zaferden zafere koşmuştur. Milletimizle girdiğimiz her mücadelede yeri geldiğinde 15 Temmuz gibi canı pahasına yanımızda yer alan yolumuzun doğru olduğunu göstermiştir. Önümüzdeki seçimlerde tüm cumhurbaşkanı adaylarından beklentimiz rekabetin çıtasını eser ve hizmet altına düşürmemesidir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MEŞRULAŞTIRILMASINI KABUL ETMİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yardımcılıklarının bakanlıklarının milletvekilliklerinin “ne vereyim abime, seç beğen al” mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. Eksiler “otu çek, köküne bak” derlerdi.

ANLATALIM Kİ VATANDAŞIMIZ GERÇEKLERİN FARKINA VARSIN

Kandildeki terörist başları bakın neler söylüyor. Bizim anlatmamıza gerek var mı? Şu anda ana muhalefetin başındaki zat, terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor. Bakıyorsunuz yavru muhalefet nasıl tanımlıyor. Biz bunları seçime kadar milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok. Anlatalım ki vatandaşlarımız bazı gerçeklerin farkına varsın. Yıllardır mecliste temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı üzerindeki meşruiyeti kaldıramamış bir parti zaten var. CHP’nin kendisinin aynı karanlık siyasete yönelmesi demokrasimiz adına endişe vericidir.

SEN NASIL BÖYLE BİRİNİ DIŞARI ÇIKARMAKTAN YANA ADIM ATARSIN

Terörle mücadeleyi ta Cudi’de buralarda en güçlü şekilde veren bizim iktidarımızdı. Oralarda mezara biz gömdük. Bütün bunlara rağmen ana muhalefetin başı ne diyor, “Demirtaş’ın suçu yok, çıkaracağız”…Diyarbakır’da yavrularımızın ölümüne sebep olan ve hukuk devleti olan ülkemizin içeri almasına sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın. Onun için milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük. Bizim tüm samimi gayretlerine karşılık PKK ve YPG tercihini kandan, silahtan yana kullandı. Terörle mücadelede yana gittiğimiz konsept değişikliğiyle sınır içinde değil terörü kaynağında çözdük. TC için bu meseleler artık kapanmıştır.

ANCAK KANDİL’E PENSİLVANYA’YA BAHAR GETİRİRLER

Siyasette rekabet, terör örgütlerine mavi boncuk dağıtmakla değil, ülkenin kadınlarına geleceğine hizmet, proje sunmakla olur. Şimdi sana söz baharlar gelecek diyenler bu zihniyetle ancak Kandil’e, Pelsilvanya’ya; ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirir. Bunların baharı kara kıştan felakettir. Tarihe not düşmek adına biz ikazımızı tekrar ifade ediyoruz. Milletimizin önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs’ta da doğru kararı vereceğinden eminiz.

Biz bu arada ezberleri bozmakla kalmadık Türk siyasetine yeni bir bakış açısı kazandırdık. Milletimizle, rakiplerimizi de değiştirdik. Düne kadar milletin inancına, kendisine hakaret edenler artık eskisi gibi fütursuzca halka rağmen halkçılık yapamıyor. Artık kimse bu ülkedeki sessiz çoğunluğu görmezden gelemiyor.

ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ KESİMLERE ÖZGÜVEN, CESARET KAZANDIRDIK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizin kazanımlarını kurumsallaştırarak milletimizin önünde yeni bir ufuk açtık. Tesis ettiğimiz özgürlük iklimiyle, horlanmış ötekileştirilmiş toplum kesimlerine özgüven ve cesaret kazandırdık. Hangi inanca mensup olursa olsun 85 milyona bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettirdik.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİ 10 BİN 650 DOLARA ÇIKARACAĞIZ

Adı sürekli krizle ve darbelerle anılan ülkemizi, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. Tüm bunları da karşılaştığımız onca engele maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen başardık. Nasıl bugüne kendimizle yarışarak geldiysek şimdi de kendimize yeni bir eşik belirliyoruz. Bu eşik Türkiye Yüzyılı, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma eşiğidir. Kişi başına milli geliri 10 bin 650 dolara çıkardık. Bu daha da tırmanacak. Önümüzdeki seçimler bu imtihanın karar grubu olacaktır.

“Veda değil, yeni bir başlangıç yapıyoruz” diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın heyecanıyla 27. dönem Meclis’indeki son grup toplantımızı gerçekleştirdiğimiz bugünde yine aynısını söylüyoruz. Milletimize hizmet eden her arkadaşımıza şükranlarımızı sunuyorum. Deprem bölgesinde fedakârca ve samimiyetle milletimizin yanında yer alan her milletvekilimize şahsım adına teşekkür ediyorum.

KABİNEDE YENİ İSİMLERE GÖREV VERECEĞİZ

Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımıza farklı zeminlerde görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Eğilmeden, yolunu kaybetmeden bu çatı altında herkesin hizmetine ihtiyacımız var. Bu seçimde de benzer durumlar, benzer değişimler olacaktır. İşte bakanlarımız. Bugüne kadar Kabine’de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdüreceklerdir. Kabine’de yeni isimlere görev vereceğiz. Sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin peşindeyiz. Yeni Türkiye’nin yarınların mutlu destanını yine birlikte yazacağız.

Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Ülkemize daha kazandıracak çok hizmetimiz var. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Bunu da son 21 yılda olduğu gibi beraber yapacağız. Bizi ayak oyunlarıyla engellemeye çalışanlarına, yeniden azgınlaşan bölücü ve FETÖ’cü alçaklara velhasıl tuzakları ve oyunlarıyla bu kutlu yürüyüşü durduracaklarını sanan herkese bir kez daha göstereceğiz.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını duyurdu.

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