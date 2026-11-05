Erdoğan’dan Fon Vurgusu: Usulsüzlükler Tek Tek Ortaya Çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde fon soruşturması, tasfiye süreci ve yatırımcılara yapılacak ödemeler vardı.

“HİÇ UMMADIĞINIZ İNSANLAR İŞİN İÇİNE GİRMİŞ”

Fon soruşturmasının tüm yönleriyle takip edildiğini belirten Erdoğan, rüşvet, usulsüzlük ve suistimallerin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Devlet Denetleme Kurulu’nun da görevlendirildiğini belirten Erdoğan, kurulun incelemelerinden çıkacak sonuçların önem taşıdığını söyledi.

Erdoğan, “Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içine girmiş. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor” dedi.

FON MAĞDURLARINA ÖDEMELER SÜRÜYOR

Tasfiye sürecindeki ödemelere de değinen Erdoğan, olağan tasfiyelerin ardından olağanüstü tasfiyeler kapsamında da ödemelerin başladığını belirtti.

Ödemelerin aralıksız sürdüğünü kaydeden Erdoğan, sürecin kamu kaynakları kullanılmadan yürütüldüğünün altını çizdi.

Erdoğan, fonla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tahsilatların yapılması ve ardından gerekli ödemelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“SERMAYE PİYASALARIMIZI BU MİKROPTAN TEMİZLEYECEĞİZ”

Sermaye piyasalarında manipülasyon ve haksız kazançla mücadele konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, usulsüzlüklere karışan herkesin hesap vereceğini söyledi.

Erdoğan, “Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

8 KASIM’DA AZERBAYCAN’A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla ülkeye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Erdoğan, olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde 8 Kasım’da Azerbaycan’da olmayı düşündüğünü belirtti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve kader bağına dayandığını ifade etti.

ABD SEÇİMLERİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

ABD’de gerçekleştirilen ara seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Erdoğan, seçimlerin bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni etti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye’nin barış çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmek istediğini söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Terörsüz Türkiye sürecinin belirlenen yasal çerçevede devam ettiğini kaydeden Erdoğan, silah bırakma sürecinin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Erdoğan, silah bırakmanın tamamen gerçekleşmesi ve tespit ile teyit süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni aşamaya geçileceğini ifade etti.