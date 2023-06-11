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Erdoğan’a FIFA’dan özel forma

Erdoğan’a FIFA’dan özel forma
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Haziran 2023 - 11:19
UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen FIFA Başkanı Gianni Infantino, Erdoğan’ özel forma hediye etti.

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