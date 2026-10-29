Erdoğan-Trump görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve Ukrayna gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Mekke İttifakı, Hürmüz Boğazı ve Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmeleri ele aldı.

İkili ilişkiler ve iş birliği gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi. İki lider, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan, önümüzdeki yıl 100’üncü yıl dönümü idrak edilecek Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeler ele alındı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında Hürmüz Boğazı ve Yemen’de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan sorunların diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için çaba gösterildiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı için diplomasi mesajı

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı da gündeme geldi. Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik sürecin yeniden canlandırılması ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için yürütülen çalışmalara Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Trump’tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Trump ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi yönündeki temennilerini iletti.