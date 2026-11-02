Erdoğan İmzaladı! Emekli Maaşlarının Hesaplanmasında Yeni Dönem Başlıyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 27 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda emeklileri yakından ilgilendiren önemli hedeflerden biri de emekli aylıklarının hesaplanma yönteminin yeniden ele alınması oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların, sosyal güvenlik sisteminde yapılması planlanan değişiklikler için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Yeni dönemde emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağına ilişkin mevcut yöntemin gözden geçirilmesi planlanıyor. Programda yer alan hedefler doğrultusunda hem çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek hem de sosyal güvenlik sisteminin mali dengesini koruyacak bir model üzerinde çalışılması öngörülüyor.

Emekli maaşlarının hesaplanma yöntemi değişebilir

Cumhurbaşkanlığı 2027 Yıllık Programı’nda yer alan hedefler kapsamında, emekli aylıklarının belirlenmesinde kullanılan aylık bağlama sisteminin yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi.

Planlanan düzenlemeyle çalışanların emeklilik sonrasında alacakları aylıkların hesaplanmasında kullanılan yöntemin yeniden şekillendirilmesi amaçlanıyor. Böylece çalışanların daha uzun süre iş hayatında kalmalarını özendirecek bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

Programda öne çıkan temel amaçlardan biri de yapılacak değişikliklerin sosyal güvenlik bütçesine ilave mali yük getirmemesi olarak ifade edildi.

Dört kurum ortak çalışma yürütecek

Yeni sistemin hazırlık sürecinde birden fazla kurumun birlikte çalışması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ortak çalışma yürütmesi planlanıyor.

Kurumların değerlendirmeleri sonucunda emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin yeni modelin ayrıntılarının netleştirilmesi bekleniyor.

Yeni emekli maaşı sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan hedefler, emekli maaşlarının hesaplanma sisteminde değişiklik hazırlığına işaret ediyor. Ancak programda yeni sistemin kesin uygulama tarihi, emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı veya aylık bağlama oranlarında hangi değişikliklerin yapılacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmış değil.

Bu nedenle emeklilerin maaşlarında hemen bir değişiklik yapılacağı anlamına gelmeyen çalışma kapsamında, ilgili kurumların hazırlayacağı model ve düzenlemenin detayları merakla bekleniyor.