Erdoğan Duyurdu: Türkiye’nin Ay Uzay Aracında Yüzde 80 Yerlilik Gururu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin açılışında Türkiye’nin uzay programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları, uzay teknolojileri uzmanları ve sektör temsilcilerinin katıldığı kongrede konuşan Erdoğan, Türkiye’nin uzay alanında son yıllarda attığı adımlara dikkat çekti.

Türkiye’nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmediklerini belirten Erdoğan, özellikle Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen yerli uzay aracına ilişkin son durumu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek aracın yüzde 80 yerlilik oranına sahip olmasının Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE UZAY YARIŞINDA GERİ KALMADI”

Antalya’daki kongrenin açılışında dünyanın 111 ülkesinden gelen bilim insanları ve temsilcilere hitap eden Erdoğan, Türkiye’nin uzay çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin uzay alanında karşılaştığı zorluklara rağmen önemli bir mesafe katettiğini belirten Erdoğan, ülkenin sahip olduğu tarihsel birikimi yeni teknolojilerle buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirterek, kısa süre içerisinde önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

TÜRKİYE KENDİ UYDUSUNU ÜRETİP UZAYDA TEST EDİYOR

Türkiye’nin kendi uydusunu tasarlayan, üreten ve uzayda test eden ülkeler arasında yer aldığını belirten Erdoğan, Türksat 6A projesine de dikkat çekti.

Erdoğan, Türksat 6A’nın Türkiye’nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını ve nitelikli insan kaynağını ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında yalnızca uydu üretmekle yetinmediğini belirten Erdoğan, daha büyük hedeflere yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

AY GÖREVİNDE YENİ AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yaklaşık beş yıl önce ortaya koyduğu Ay’a ulaşma hedefinin artık somut bir programa dönüştürüldüğünü söyledi.

Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Erdoğan, aracın yaklaşık 3,5 ton ağırlığında olduğunu belirtti.

Erdoğan, Ay uzay aracının yüzde 80 yerlilik oranına sahip olmasının Türkiye açısından gurur verici olduğunu vurguladı.

Bu oranla birlikte Türkiye’nin Ay görevi kapsamında geliştirdiği teknolojilerde yerli üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığı mesajı verildi.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ İNSAN KAYNAĞIMIZ”

Türkiye’nin uzay alanındaki en büyük gücünün yalnızca geliştirdiği teknolojiler olmadığını ifade eden Erdoğan, nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekti.

Mühendisler, bilim insanları ve girişimcilerin Türkiye’nin uzay hedeflerinde kritik rol üstlendiğini belirten Erdoğan, ülkeyi küresel uzay ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri haline getirme hedeflerinin sürdüğünü söyledi.

İMECE VE TÜRKSAT 6A TECRÜBESİ AY GÖREVİNE AKTARILIYOR

Türkiye’nin önceki uzay projelerinde kazandığı deneyimin yeni görevlere aktarıldığını belirten Erdoğan, İMECE ve Türksat 6A projelerini örnek gösterdi.

Erdoğan, her yeni projeye sıfırdan başlanmadığını, önceki görevlerde elde edilen bilgi ve mühendislik deneyiminin sonraki hedeflere taşındığını ifade etti.

Bu kapsamda Türkiye’nin uydu projelerinde kazandığı deneyimin Ay Araştırma Programı’na da aktarılacağı belirtildi.

TÜRKİYE İÇİN YENİ HEDEF: UZAY LİMANI

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesinin geliştirilmesi oldu.

Uzayda kalıcı şekilde varlık gösterebilmek için yalnızca uydu üretmenin yeterli olmadığını belirten Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında uzaya erişim ve uzay limanı hedeflerine özel önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Somali ile uzay alanında iş birliğine gidildiğini açıklayan Erdoğan, Somali’de kurulması planlanan uzay limanının inşa çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Erdoğan, projenin yalnızca Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesini artırmayı değil, aynı zamanda Afrika’nın uzay ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

“UZAY BİRKAÇ ÜLKENİN MÜCADELE ALANI OLMAMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzayın kullanımına ilişkin uluslararası iş birliği mesajı da verdi.

Uzay çalışmalarının birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir rekabet alanına dönüşmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, uzayın silahlandırılmasının ve silahlanma yarışının bir aracı haline getirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Türkiye’nin uzay imkanlarından daha fazla ülkenin yararlanmasını istediğini belirten Erdoğan, daha fazla ülkenin bilim üretmesi, gençlerin uzay teknolojilerine erişebilmesi ve girişimcilerin küresel uzay ekonomisine dahil olabilmesi gerektiğini ifade etti.

ANTALYA DEKLARASYONU’NA VURGU

Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında uzayda barış ve uluslararası iş birliğine yönelik Antalya Deklarasyonu’na da değinen Erdoğan, deklarasyonu imzalayan katılımcılara teşekkür etti.

Uzayın geleceğinin yalnızca devletlerin değil, parlamentoların ve uluslararası kuruluşların ortak iradesiyle şekilleneceğini belirten Erdoğan, uzay çalışmalarında ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

TEKNOFEST GENÇLİĞİNE ÖVGÜ

Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin gençlerinin uzay ve teknoloji alanındaki çalışmalarına da geniş yer verdi.

Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’ya değinen Erdoğan, farklı yaş gruplarından gençlerin teknolojiye yönelik ilgisinin gelecek açısından umut verici olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın 97 ülkesinden yüz binlerce takımın TEKNOFEST’e başvurduğunu belirten Erdoğan, gençlerin roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar birçok alanda projeler geliştirdiğini ifade etti.

“GELECEĞİN ASTRONOTLARI VE BİLİM İNSANLARI YETİŞECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Türkiye’nin uzay hedeflerinin gelecekteki taşıyıcıları olacağını söyledi.

TEKNOFEST kuşağı olarak nitelendirdiği gençlerin yarının astronotları, mühendisleri, bilim insanları ve uzay girişimcileri olacağını belirten Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın diğer hedeflerinin de gelecek nesiller tarafından hayata geçirileceğine inandığını ifade etti.

Türkiye’nin uzay alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, ülkeyi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirme hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

“TÜRKİYE’NİN UZAY HEDEFLERİNDEN SAPMAYACAĞIZ”

Uluslararası Uzay Kongresi’nin ülkeler arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Erdoğan, kongrenin tüm insanlık için faydalı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Türkiye’nin uzay alanında bugüne kadar elde ettiği tecrübeyi yeni projelere aktaracağını vurgulayan Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin Ay görevi, uzaya erişim kapasitesinin geliştirilmesi, uzay limanı projesi ve gençlerin uzay teknolojilerine yönlendirilmesi gibi başlıkların önümüzdeki dönemde ülkenin uzay gündeminde önemli yer tutması bekleniyor.