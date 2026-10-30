Erdoğan duyurdu: Türk Devletleri Teşkilatı’nın dönem başkanlığı Türkiye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türk dünyasının ortak geleceğine, bölgesel iş birliğine ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin teşkilatın dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldığını açıklayan Erdoğan, Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13. Zirvesi, Ankara’da Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’yla gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

Dönem başkanlığı Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçti

Türk devletlerinin ortak geleceğini şekillendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldığını açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında, “Müşterek geleceğimizi konuşmak için bir araya geldik. Teşkilatın dönem başkanlığı bayrağını Azerbaycan’dan devralıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yok”

Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk dünyasının geleceğini inşa ediyoruz. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz, ezelden ebede kadar kardeşiz” sözleriyle birlik mesajı verdi.

Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecine destek

Konuşmasında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temaslara da değinen Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan’la yürüttüğü temasları destekliyoruz. Kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bölgedeki anlaşmazlıkların taraflara kazanç sağlamadığını ifade eden Erdoğan, ihtilafların ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek barış ve istikrarın önemini vurguladı.

Ortak Türk dili çağrısı

Türk dünyasında kültürel ve dilsel iş birliğinin geliştirilmesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak dil çalışmalarına tüm üye ülkelerin katkı sunmasını beklediklerini dile getirdi.

Erdoğan, “Büyük Türk dili modelinin geliştirilmesi çabalarına bütün ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanarak Türk devletleri arasındaki ortak kültürel bağların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.