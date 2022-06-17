Erdoğan ‘adaylığım reddedilirse’ planını yaptı! İşte yerine aday gösterebileceği isimler…

Orhan Uğuroğlu, YSK’nın Erdoğan’ın adaylığını reddederek onu ‘mağdur’ konumuna düşüreceğini belirterek, Erdoğan’ın kendi yerine gösterebileceği adayları açıkladı.

2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için geri sayım sürerken en çok tartışılan konuların başında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı geliyor.

Erdoğan’ın daha önce iki defa Cumhurbaşkanlığı yaptığını belirten hukukçular, Erdoğan’ın yeni bir adaylığının mümkün olamayacağını savunurken, AK Partili isimler ise bu iddiaların asılsız olduğu görüşünde. Gündemde yer alan bu konuyu köşesine taşıyan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ise Ankara kulislerini sarsan bir yazı kaleme aldı.

Erdoğan’ın her şeyin farkında olduğunu belirten Uğuroğlu, bu sürecin bir danışıklı dövüş olduğunu söyledi. Uğuroğlu ayrıca Erdoğan’ın kendi adaylığının düşmesi halinde aklında 5 ismi de yazdı.

Uğuroğlu’nun konuyla ilgili aktardıkları ve işaret ettiği isimler şöyle oldu:

Erdoğan’ın adaylığının amacı nedir?

“Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu” derler ya…

Anlatayım;

Birincisi;

Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan’ın Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı “adaylık” başvurusu Anayasa’nın 101. Maddesinin 2. Fıkrasına göre reddedilecek,

İkincisi;

Erdoğan hemen “mağdur” rolüne bürünecek,

Üçüncüsü;

Seçime girip kaybeden lider durumuna düşmeyecek,

Dördüncüsü;

Yerine aday gösterecek ki hemen muhtemel 5 ismi de yazayım:

Devlet Bahçeli,

Binali yıldırım,

Süleyman Soylu,

Numan kurtulmuş,

Berat Albayrak…

“Devletin başına Devlet geçecek” sloganı da Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nın adayı olması ile gerçekleşebilecek…

Beşincisi;

Erdoğan seçilecek cumhurbaşkanı önderliğinde hazırlanacak “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” değişikliğine yeşil ışık yakarak yapılacak erken seçimde yeniden bu kez Başbakan olmak için çalışacak.