Erdal Beşikçioğlu’ndan Mansur Yavaş’a ziyaret: Ankara’nın abisi…

Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüştü. Beşikçioğlu, Yavaş’a ‘Ankara’nın abisi’ diyerek övgüler yağdırdı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret etti. Beşikçioğlu, ABB binasına girerken “Ankara’nın abisine geldik yav” diyerek Yavaş’ın makamına çıktı.
Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu “Mansur Başkan’la benim hiçbir sıkıntımız olmadı, olmayacak. O bizim abimiz ve abinin tecrübelerine her zaman ihtiyacımız var. Mansur Başkanımızın ayakları o kadar yere sağlam basıyor ki. O yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Başka bir adayın olması sadece demokrasinin gereği. Sonuç bellidir” dedi.
Beşikçioğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:
‘MANSUR BAŞKAN YÜRÜDÜĞÜNDE ETRAFINDAKİLER TİTRER, SONUÇ BELLİ’
“Mansur Başkanla benim hiçbir sıkıntımız olmadı, olmayacak da. O bizim abimiz ve tecrübelerine her zaman ihtiyacımız var. Mansur Başkanımızın ayakları o kadar yere sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Başka bir adayın olması sadece demokrasinin gereği. Sonuç bellidir.
‘SİYASETE DEĞİL HİZMETE GİRDİM’
Siyasete girmedim ben hizmete girdim. Öyle bakıyorum. Bu zamana kadar beni buraya getiren izleyicilerime minnettim aslında.
‘ETİMESGUT’UN ARAZİSİ ÇOK UYGUN’
(Neden Etimesgut) Alternatiflerin içerisinde Etimesgut olması, Mustafa Kemal’in kurduğu bir ilçe olması. Arkanızda koskocaman bir örgüt var ve kimin neye ihtiyacı olduğunu dayalı bir aday seçimi yapmıştır. Etimesgut’un arazisi kültür sanata çok daha uygun. Etimesgut kültür ilçesi olacak. Çok genç ve askerlerin çok olduğu bir ilçe. Bu nedenle beni uygun görmüşler.
‘DUYGUSAL ANKETİM’
(Anket yaptırdınız mı?) Ben aynı zaman oyun oynadığım zaman hiç öykünmen oyundan sonra tüm izleyicilerimle tek tek fotoğraf çektiririm. Bu benim duygusal anketim. Çok olumlu. Biz siyasette hizmette başka bir söylenceyle geleceğiz. Belediyeciliğin sosyal hizmet olduğunu vurgulayacağız. Ben rant bilmem iyi ki de bilmem ama hizmeti sanırım bilirim.”