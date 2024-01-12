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Erdal Beşikçioğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Erdal Beşikçioğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ocak 2024 - 16:51
CHP’nin Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu, “Seyircilerime artık seçmenlerim diyeceğim. Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız” dedi. Mansur Yavaş ile ilgili iddialara ise “Mansur Başkan’ın benimle sıkıntısı olamaz. İkili olarak Ankara daha çok iş yapacağız” dedi.

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Beşikçioğlu bugün CHP Ankara İl Başkanlığı’na geldiğini belirtti. Beşikçioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Etimesgut’ta müthiş rüzgar esecek. Senaryoyu biz yazacağız. Gelecekte seyrettiğimizde umarım büyük keyif alacağız. Benim amacım bu. Bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarını umuyorum. Bu büyük bir takım işi, yalnız hiçbir şey olmaz. Umarım başarıyı hep birlikte göğüsleriz. Umarım dünyanın en keyifli 5 yılını Etimesgut’ta geçiririz.

“ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI TÜM TÜRKİYE GÖRECEK”

Mansur Başkanın sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüte ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecek. Siyasetten gelmedim ama benim farklı disiplinlerde farklı hareketlerim ve eylemlerim bulunuyor. Umarım bunlar birbirini karşılar ve bir bütünü oluşturur. Ben artık kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım.

“HERKES EKONOMİK KRİZİ DÜŞÜNÜYOR”

Şimdi herkes ekonomik krizi düşünüyor ama asıl derdim yakalanması gereken genç kuşak var. Onların algıları bambaşka şekilde. Eğer bunu yakalayıp gerçekleştirirsek Ankara yeniden parlamaya devam eder.”

MANSUR YAVAŞ’LA İLGİLİ NE DEDİ

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş‘ın, Beşikçioğlu’nun aday olmasının istemediği iddia edilmişti. Bu iddiaların sorulduğu Beşikçioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Mansur beyle biz hep görüştük. Dizi-filmlerimiz olduğumuz gidip ne yapacağımızı kendisine anlattık, özellikle pandemide Mansur başkanın Ankaramız için yaptıkları asla unutulmaz. Elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık. Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, ‘vay be siyaset enteresanmış’ dedim. Mansur başkanımla asla sıkıntım olmaz. İkimizde Angaralıyız…”

“TEKLİF TELEFONLA GELDİ”

Adaylık teklifinin telefonla geldiğini belirten Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür bey ve Ümit beyle oturup sohbet ettiğimiz zaman çok ikna edici konuştular. Hayır diyemedim. ‘Yapmak istediklerin yok mu?’ dediler. ‘Çok var’ dedim. ‘Al sana imkan’ dediler. Genç bir ekibim var ve bu benim için çok önemli. Onların çok daha doğru içgüdülerinin olduğuna inanıyorum. Ve bunlar doğru yönlendirildiği zaman Etimesgut’u çok daha iyi yere getireceğiz.”

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