Epstein’in ‘Seks Adası’ skandalı, dünyayı sarstı! Kim bu Türk kadın?

Mossad, siyasetçileri şantajla esir almış

Şantaj iddiasının arka planında ise İsrail olduğu gündemde geldi. Mossad’ın da söz konusu organizasyonda yer aldığı iddia edilirken, video görüntülerinin siyasetçilere, iş adamlarına ve ünlü isimlere İsrail karşısında açıklama yaptırmamak için kullanıldığı belirtiliyor. Mossad’ın, ABD siyaseti başta olmak üzere İngiltere ve diğer ülkelerin siyasetçilerini de seks kasetleriyle esir aldığı belirtiliyor.