Epstein’in ‘Seks Adası’ skandalı, dünyayı sarstı! Kim bu Türk kadın?

Başta ABD olmak üzere dünyayı saran Jeffrey Epstein’in ‘Seks Adası’ skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Pedofili adasına gidenlerin listesi tek tek yayınlanırken, binlerce seks kaseti gün yüzüne çıktı. Skandalın arkasında Mossad’ın olduğu iddia edildi. Listede bir Türk kadının da yer aldığı görüldü. Kim bu B.K. isimli bir Türk kadın?..
ABD’yi sarsan ‘Jeffrey Epstein Adası’ skandalı giderek büyüyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ve suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden ABD’li iş insanı Epstein’ın kurduğu iğrenç ağla ilgili mide blandıran yeni detaylar ortaya çıktı.
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Epstein davasına gönderilen 3. parti yeni dosyalarda aralarında iş insanları, politikacılar, sanat ve spor dünyasındaki ünlü isimlerin bulunduğu 300’den fazla kişinin isminin yer aldığı belirtiliyor. Davada ‘seks kasedi’ iddiaları da dosyaya girdi. Adaya giden siyasetçiler, oyuncular ve iş adamlarının hepsinin görüntüleri olduğu söylenirken, binlerce video kaydının olduğu iddia ediliyor.
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Yüzlerce çocuğun kurban olarak yer aldığı iğrenç olayda Epstein’ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ortaya çıkmış, bazı tanıkların ifadelerine başvurulmuştu. Epstein’ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew’un New York ve Londra’da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021’de New York’ta dava açmıştı. Giuffre, Prens’in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
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Kız arkadaşı suçlu bulunmuştu
Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein’ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
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Yüzlerce isim listede!
Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, aktör Tom Cruise, Will Smith, sunucu Jimmy Kimmel, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
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Pedofili skandallarını kayda almış
Kamuoyunu sarsan Epstein davasında 3’üncü parti yeni dosyalar da açıklandı. Söz konusu dosyalarda Epstein’in inanılmaz bir fuhuş ağı kurarak dünyayı yöneten insanlara, profesörlere, sanatçılara, iş adamlarına pedofili hizmeti sunup kayda aldığı iddiaları yer aldı.
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3 bin kişinin seks kaseti var
Söz konusu adaya gelen ünlü isimlerin binlerce video görüntüsünün olduğu belirtilirken, bu görüntülerin şantaj için kullanıldığı iddiaları yer aldı. CIA’ye göre 3 bin kişinin kaseti arşivlenmiş olarak bulundu.
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Mossad, siyasetçileri şantajla esir almış
Şantaj iddiasının arka planında ise İsrail olduğu gündemde geldi. Mossad’ın da söz konusu organizasyonda yer aldığı iddia edilirken, video görüntülerinin siyasetçilere, iş adamlarına ve ünlü isimlere İsrail karşısında açıklama yaptırmamak için kullanıldığı belirtiliyor. Mossad’ın, ABD siyaseti başta olmak üzere İngiltere ve diğer ülkelerin siyasetçilerini de seks kasetleriyle esir aldığı belirtiliyor.
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Listedeki Türk kadın kim?
Kamuoyuna yansıyan söz konusu listede B.K. isimli bir Türk kadının da olduğu iddiası dikkat çekerken, kadının kimliği ise merak konusu oldu.
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Simpsonlar yıllar öncesinden bilmiş
Öte yandan ABD’yi sarsan ‘Jeffrey Epstein Adası’ skandalının yıllar önce Simpsonlar’da işlendiği video ise yine herkesi şoke etti. Yayınladıkları bölümlerle dünyada yaşanacak kilit olayları yıllar öncesinden bilen Simpsonlar isimli çizgi dizide ‘Epstein Adası’nın da yer aldığı ortaya çıktı. Stephen Hawking’in Jeffrey Epstein Adası’ndaki reşit olmayan seks partisini yıllar önce öngördüğü video sosyal meydada gündem yarattı.