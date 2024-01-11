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Epstein’ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye’den iki isim var!

Epstein’ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye’den iki isim var!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ocak 2024 - 16:27
ABD’yi sarsan Jeffrey Epstein ve fuhuş ağı davasıyla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurmaya devam ediyor. Son olarak Epstein’ın kurduğu bu iğrenç ağın Türkiye’ye kadar sıçradığı iddia ediliyor. Kamuoyuna açılan belgelerde iki Türk’ün adı da geçiyor.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 1

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismarla suçlanan ve Manhattan’daki hücresinde intihar eden iş insanı Jeffrey Epstein’in iddianamesine ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 2

Pedofili, 18 yaşından küçük genç kızları alıkoyma, fuhuş ağı oluşturma gibi suçlarla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkili davalarda görülen belgeler geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna sunulmuştu. Voa’nın haberine göre; belgelerde Türkiye’den iki kişinin adının geçmesi Epstain’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırıp kaçırmadığı ile ilgili soruları gündeme getirdi.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 3

İŞTE O İSİMLER…
Belgelere göre; ismi geçen Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat, Epstein’in uçağıyla seyahat eden kişiler arasında.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 4

Refia Banu Küçükköylü’nün Türkiye’de 1990’larda özel bir televizyonun güzellik yarışmasına katıldığı ve ardından Epstein ile tanıştığı dönemde  Amerika’da emlak danışmanlığı yaptığı belirtilirken, İngiliz medyasında Prens Andrew’la Epstein arasındaki ilişkiye dair haberlerde de yer alması dikkat çekti.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 5

Prens Andrew ve Epstein’ın tacizine uğradığını iddia eden ve Epstein skandalının öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Virginia Giuffre ile Küçükköylü’nün beraber Epstein’ın uçağında yolculuk ettiği iddia ediliyor.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 6

Epstein’in özel uçağına binen bir diğer Türk vatandaşı Turabi Fırat’ın da o tarihlerde ABD’de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 7

TÜRKİYE’DEN KIZ ÇOCUKLARI KAÇIRILDI MI?
Türkiye’den de isimlerin davada yer alması başka kız çocuklarının kaçırılıp getirildiği şüphesini uyandırırken, iddianameye göre, Epstein’in pilotu Nadya Marçinko yargıcın kendisine yönelttiği başka ülkelerden ve Türkiye’den de kız çocuklarının ABD’ye getirilip getirilmediği konusundaki soruyu konuşmama hakkını kullandığını söyleyerek yanıtsız bıraktı.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 8

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ GÖRÜLÜYOR
Epstein ilk olarak 2006 yılında Florida’da reşit olmayan kızlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girmekle suçlanıp yargılanmıştı.13 ay hüküm giyen Epstein’a daha sonra 2019 yılında yeniden dava açıldı ve bu defa tutuklanmıştı.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 9

Manhattan’da kaldığı hapishane hücresinde ise 10 Ağustos 2019’da intihar etti. Ancak Epstein’ın ölümüne bazı kesimler özellikle kardeşi Mark Epstein şüpheyle yaklaşmış, ağabeyinin intihar ettiği sırada kameraların kaydetmemesi ve gardiyanların uyuması pedofili suçlusunun ölümüne daha da şaibeyle bakılmasına neden oldu.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 10

Epstein ile beraber hem sevgilisi hem de ortağı olan Ghislaine Maxwell de yargılandı. Son derece zengin ve aristokrat bir aileden gelen Maxwell ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 11

Yeni açıklanan belgeler Epstein mağdurlarından Virginia Giuffre’nin Maxwell hakkında 2015 yılında açtığı ve 2017 yılında karara bağlanan davayla ilişkili. Mahkeme bu dosya üzerindeki gizlilik kararını kaldırma kararı aldı ve kamuoyuna açılan belgeler her geçen gün ayrı bir yankı uyandırdı.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 12

Belgelerde eski ABD Senatörü George Mitchell, Fransız manken menajeri Jean Luc Brunel, Prens Andrew, milyarder Glenn Dubin, Epstein’ı temsil eden hukuk profesörü ve ünlü avukat Alan Dershowitz, Naomi Campbell, Heidi Klum, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, Bill Clinton, Cameron Diaz gibi pek çok kişinin ismi yer alsa da hepsi taciz ile suçlanmıyor.

Epstein'ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye'den iki isim var! - Sayfa 13
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