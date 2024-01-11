Epstein’ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye’den iki isim var!

Manhattan’da kaldığı hapishane hücresinde ise 10 Ağustos 2019’da intihar etti. Ancak Epstein’ın ölümüne bazı kesimler özellikle kardeşi Mark Epstein şüpheyle yaklaşmış, ağabeyinin intihar ettiği sırada kameraların kaydetmemesi ve gardiyanların uyuması pedofili suçlusunun ölümüne daha da şaibeyle bakılmasına neden oldu.