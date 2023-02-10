Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı… Zeynep Bastık’tan açıklama geldi!

Kahramanmaraş’ta depremin 99’uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer’i ve 101’inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma’yı enkazdan canlı çıkardı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, kurtarma sırasında Ayfer’in isteği üzerine Zeynep Bastık’ın Gül Beyaz Gül şarkısını dinletti.

Bu anları gören şarkıcı Zeynep Bastık ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

“Ayfer’e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok çok üzgünüm… En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer’le O şarkı, konser ne isterse… Kız kardeşleriyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım”

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