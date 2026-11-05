Engelli Araç Alımında ÖTV Muafiyeti Limiti 3,67 Milyon Liraya Çıkıyor!

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilmesine ilişkin üst limitte önemli bir artış bekleniyor. 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olarak uygulanan sınırın, yüzde 27,83’lük yeniden değerleme oranıyla 1 Ocak 2027 itibarıyla 3 milyon 673 bin 707 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının hesaplanmasında belirleyici oldu. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 olarak gerçekleşen artışın, engelli araç alımındaki ÖTV muafiyet sınırına da yansıması bekleniyor.

YENİ ÜST LİMİT 3 MİLYON 673 BİN LİRA OLACAK

Mevcut sınır olan 2 milyon 873 bin 900 liraya yüzde 27,83 oranında artış uygulanması halinde ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit 3 milyon 673 bin 707 liraya çıkacak. Böylece mevcut sınıra yaklaşık 799 bin 806 liralık artış yapılmış olacak.

Ancak hesaplanan yeni tutarın henüz kesinleşmediği, resmî düzenlemenin açıklanmasının beklendiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi de bulunuyor.

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN ARAÇ SEÇENEKLERİ ARTACAK

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle mevcut limit kapsamında araç seçmekte zorlanan engelli vatandaşlar, yeni yılda yapılması beklenen artışla daha fazla modele ulaşabilecek.

ÖTV muafiyetinden yararlanılacak araçlarda fiyat sınırının yanı sıra en az yüzde 40 yerli katkı oranı şartı da aranıyor. Bu nedenle belirlenen fiyat limitinin altında kalan her otomobil muafiyet kapsamına girmiyor.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Mevcut düzenlemeye göre engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, diğer yasal şartları karşılamaları halinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor.

Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan vatandaşların ise araçlarını kullanabilmeleri için engellilik durumlarına uygun özel tertibat yaptırmaları gerekiyor.

Ayrıca ortopedik engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık kurulu raporuyla belirtilen kişiler de belirlenen koşullarla muafiyetten yararlanabiliyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMINDA 10 YIL ŞARTI

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı, mevcut düzenlemeye göre 10 yılda bir defa kullanılabiliyor. Muafiyet kapsamında alınan araçlarda mevzuatta belirtilen süre ve satış koşulları da dikkate alınıyor.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA?

ÖTV muafiyeti kapsamında binek otomobiller, panelvan, pick-up, arazi taşıtları ve motosikletler gibi belirli araç grupları yer alıyor.

Eşya taşımaya yönelik bazı araçlarda ise motor silindir hacminin 2 bin 800 santimetreküpü aşmaması şartı bulunuyor. Araçların ilgili tarife pozisyonlarına, fiyat sınırına ve yerli katkı oranına uygun olması gerekiyor.

2027 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni üst limitin, resmî açıklamanın ardından engelli vatandaşların araç tercihlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.